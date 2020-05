Zwei Punkte lag der ASV Siegendorf als Tabellenführer beim Liga-Abbruch vor dem ersten Verfolger aus Deutschkreutz. Nun wechselt ein Spieler des wahrscheinlichen Titelfavoriten in der nächsten Saison eben nach Deutschkreutz.

Außenbahnspieler Raphael Ebner, der aus dem Seewinkel stammt, zieht es ins Mittelburgenland – er nimmt den Kaderplatz von Daniel Hartyán, der im Gegenzug den Verein verlässt, ein. „Raphael hat eine private Beziehung zu Deutschkreutz, von daher passt es ganz gut. Außerdem sind wir froh, auch für diese Position eine österreichische Lösung gefunden zu haben“, zeigte sich FCD-Funktionär Robert Strobl erfreut über den Zugang.

Für Strobl und Co. steht in den nächsten Tagen noch einiges an Arbeit an. So soll die Verpflichtung des Nachfolgers von Daniel Bader im Tor kurz bevorstehen, auch ein defensiver Mittelfeldspieler und ein Offensivspieler sollen noch auf der Wunschliste stehen. Derweil verlässt Simon Höferer den Burgenlandligisten. „Er möchte sich in Zukunft mehr auf sein Studium konzentrieren und wird voraussichtlich in die 1. Klasse wechseln“, so Strobl.

Am Samstag steht das virtuelle Blaufränkisch-Derby auf dem Programm, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Für alle Fans, die das virtuelle Derby nicht im Internet verfolgen können, wird der Beitrag ab 18 Uhr im Gasthaus Huszar auf einer Leinwand präsentiert.