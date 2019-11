„Mit der Leistung konnten wir zufrieden sein, offensiv hätten wir uns aber – besonders in Hälfte eins – mehr zutrauen können“, analysierte Trainer Didi Heger die knappe 2:1-Niederlage seines Teams zum Jahresabschluss im Spitzenspiel in Siegendorf. Der Coach konnte jedoch zuversichtlich in die Zukunft blicken: „Die Mannschaft hat taktisch sehr stark agiert, die Passwege des Gegners zumeist sehr gut zugestellt. Wenn wir so spielen, werden wir auch im Frühjahr weiter fleißig punkten.“

Eine „Ansage“ des Trainers also für das Frühjahr, in dem mit Christian Stutzenstein ein Langzeit-Verletzter auf jeden Fall zurückkehren sollte. Auch Marc Haiden sollte nach der Winterpause wieder in den Kampf ums Leiberl eingreifen können. Nur David Thumberger, der sich zuletzt einer Knie-Operation unterziehen musste (die BVZ berichtete), wird wohl erst im Laufe des Frühjahrs zurückkehren können.

Aufgrund der wochenlangen nicht kleinen Verletzungssorgen konnten sich junge Eigenbauspieler wie Nico Nusshall und Klaus Furtner im Laufe der Herbstsaison prächtig entwickeln und stellten schon in einigen Spielen ihren Mann. Das „Kreutzer“ Kollektiv wurde also stärker, einer guten Frühjahrssaison steht somit nichts im Weg.