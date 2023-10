Erwartbares Remis zwischen Ritzing und Horitschon

Ein mit rund 300 Zuseherinnen und Zusehern gut besuchtes Derby im Ritzinger Sonnenseestadion endete - wie im Vorfeld aufgrund der aktuellen Form eventuell vorhersehbar - mit einem 1:1 Unentschieden, das durchaus auch anders ausgehen hätte können. Der gastierende ASK aus Horitschon fand besser ins Spiel, fand in Minute 18. durch Rene Maschler die erste gute Gelegenheit vor, konnte bei einem Gerangel im Sechzehner den Ball jedoch weder im Tor unterbringen noch gefährlich aufspielen konnte und somit quasi für die Ritzinger aus der Gefahrenzone klärte. Nur wenige Minuten später war es Mario Rekirsch , der den ersten „Tausender“ vorfand und nach schnörkelloser Niklas Lehner-Vorarbeit frei vor SCR-Keeper Ivan Kardum auftauchte, letzterer an diesem Tag generell einen durchweg starken Tag erwischte und den Schuss im Eins-gegen-Eins mit dem Fuß parierte.

Nach etwas ungefährlicheren Möglichkeiten auf beiden Seiten war es dann ein Torwartfehler, der die zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt erwartbare Führung für die Hausherren herbeiführte. Bei einer Freistoß-Flanke aus dem linken Halbfeld verschätzte sich ASK-Keeper Fabian Leeb, dahinter stand der im Sommer aus Italien gekommene Tine Kavcic und der musste per Kopf nur mehr „Danke“ sagen. Bitter für die spielbestimmenden Horitschoner, zeigt sich auch Gästecoach Edi Stössl verärgert über den ersten Spielabschnitt: „Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden, da müssen wir das Tor machen und haben obendrein noch einen vermeidbaren Treffer bekommen“ und fügt hinzu: „Wir haben uns aber nie aufgegeben und hätten uns dann auch aufgrund der zweiten Halbzeit einen Sieg verdient gehabt.“

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich, mit einigen Halbchancen und einer immer länger werdenden, auf den Querbalken klatschenden Flanke der Horitschoner, ein ähnliches Bild ab, wenngleich die Ritzinger nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff ihre mit Abstand beste Gelegenheit vorfanden, bei der - ähnlich wie Rekirsch in Abschnitt eins - SCR-Toptorjäger Martin Gander an Fabian Leeb, der in dieser Aktion für seinen Schnitzer aus Halbzeit eins Wiedergutmachung leisten und wie sein Gegenüber wichtig mit dem Fuß einschreiten konnte. Und wer wenn nicht Sebastian Trenkmann, der für die viel umjubelte Erlösung sorgte. In Minute 76. verlieren die Hausherren in der gegnerischen Hälfte den Ball, der bereits mit dem ersten Kontakt von Vorbereiter Mario Rekirsch nur in die Tiefe gespielt werden sollte - dort blieb Trenkmann mit seiner aktuellen Selbstverständlichkeit cool, umkurvte Keeper Kardum und schloss zum Ausgleich ab.

Sowohl der Gastgeber aus Ritzing hatte in persona Lazar Cvetkovic noch eine Top-Gelegenheit im Vier-gegen-Eins den Deckel draufzumachen als auch der für die Horitschoner eingewechselte Mark Szileszki hätte in der Schlussphase noch eine gute Chance vorgefunden, dieses Derby für seine Mannschaft zu entscheiden. Am Ende stand ein 1:1 am Spielberichtsbogen, für SCR-Trainer Joe Furtner eine leistungsgerechte Punkteteilung: „Die Horitschoner hatten schon mehr vom Spiel, wir aber auch unsere Chancen, besonders die gleich nach der Pause. Beim Gegentor ging es zu einfach, da waren wir eigentlich in Überzahl und zu wenig präsent, um das Tor zu verteidigen. Wir wussten, dass es schwierig werden würde, weil sie im Flow sind, haben aber phasenweise gut den Ball laufen lassen und generell gut dagegengehalten. Somit geht der Punkt im Endeffekt in Ordnung.“

SC Ritzing - ASK eco-puls Horitschon 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (42.) Kavcic, 1:1 (76.) Trenkmann.

Reserve: 5:0 (Bobak 2, Czifrik 2, Cerny).

SR: Paukowits.- Ritzing, 300.

Ritzing: Kardum; Sarosi (45. Etzelstorfer), Valek, Kavcic, Gajic (86. Yörük); Weber (89. Cerny), Weingrill, Novak, Tiskaya; Cvetkovic, Gander.

Horitschon: Leeb; Spadt, Niklas Lehner, Ostermann (62. Szileszki); Bastian Lehner, Schedl, Haller (45. Vlasich), Nico Wessely; Maschler (62. Landl), Trenkmann; Rekirsch.