FC Deutschkreutz: Die Strukturen passen, das Sportliche derzeit nicht

Das Blaufränkisch Derby zwischen Deutschkreutz und Horitschon am 29. April (16 Uhr) wirft seine Schatten voraus. Daher empfing FCD-Obmann Robert Strobl die Zuschauer der Begegnung gegen Pinkafeld mit Losen, die rund um das Duell der beiden Rotweingemeinden an den Mann gebracht werden. Sein Team präsentiert sich in diesen Tagen allerdings alles andere als in Derbyform. Nach dem sonntägigen 1:4 gegen den SC Pinkafeld liegt man nur noch auf Rang zehn der Tabelle, die Frühjahrsbilanz weist die Rot-Schwarzen sogar auf den letzten Platz aus. „Wir können aktuell im Kollektiv nicht die Leistung abrufen, die uns Punkte bringt“, sagt das Vereinsoberhaupt und führt weiter aus: „Phasenweise zeigt die Mannschaft, was möglich wäre. Über die gesamte Spielzeit gelingt es aber leider nie.“ So scheiterten Kapitän Christian Stutzenstein und Co. gegen die Südburgenländer einerseits an der schwachen Chancenauswertung und andererseits an den haarsträubenden Fehlern in der Hintermannschaft. Was wiederum die Verantwortlichen zum Grübeln bringt. „Nach sieben Spielen im Frühjahr ohne Sieg muss man auch sagen, dass ab und an die Qualität fehlt“, meinen Obmann Strobl und Trainer Michael Pittnauer unisono. Gleichzeitig nähert sich die Stimmung in der Grenzgemeinde natürlich dem Nullpunkt. „Es hilft jetzt nichts, wir müssen weiterarbeiten und schon am nächsten Wochenende versuchen, die Trendwende zu schaffen“, gibt sich Pittnauer kämpferisch.

Als nächster Gegner baut sich der in akuter Abstiegsgefahr befindliche SV Schattendorf auf. Auch der Aufsteiger tut sich mit dem Punkten schwer, dennoch sieht man sich in Deutschkreutz weit weg von einer Favoritenrolle. „Wir sind derzeit nicht in der Rolle, von einem Sieg zu sprechen. Ich wäre schon mit einem Punkt zufrieden“, möchte Strobl kleinere Brötchen backen. Nachsatz: „Aber natürlich glauben wir daran, in Schattendorf gewinnen zu können.“

Neben der tristen sportlichen Situation gibt es aber auch positive Dinge aus dem Umfeld des FC zu berichten. So werden am Sonntag im Rahmen einer Vorstandssitzung die Weichen für die Zukunft gestellt. „Die Besetzung der Obmänner-Posten wird neu geregelt und auch der Vorstand wird eine Auffrischung erfahren. Insgesamt sind das sehr positive Zeichen“, freut sich Strobl, der seine Funktionärskollegen auch im Hinblick auf das eingangs angesprochene Derby lobt. „Was die Organisation des Spiels betrifft, sind wir schon im Endspurt. Da passt alles“, so Strobl. Jetzt muss man nur noch sportlich in die Spur finden, am besten eben schon am Freitag in Schattendorf (19.30 Uhr). Im Sommer soll dann auch die Mannschaft frisches Blut erhalten. „Der Sportvorstand ist in regem Austausch“, erklärt Strobl.