Groß war die Freude im Deutschkreutzer Lager nach dem Auswärtssieg in Bad Sauerbrunn, erst dem zweiten Erfolg auf fremdem Platz in dieser Saison. Ergebnis-technisch gesehen war dieser Erfolg jedoch der Beginn einer Abwärtsspirale. Die beiden folgenden Heimspiele gegen Horitschon (1:5) und Siegendorf brachten nur einen Punkt, auch in Draßburg (0:4) war nichts zu holen.

Kohfidisch-Niederlage war „hausgemacht“

Mehr als unglücklich war auch die 0:1-Niederlage gegen Kohfidisch am vergangenen Samstag. Mit ein Grund sind mit Sicherheit die vielen Ausfälle, so musste vor dem Kohfidisch-Spiel zu den „fixen“ Ausfällen noch Christian Stutzenstein kurzfristig wegen Krankheit absagen. „Natürlich haben einige Spieler gefehlt, trotzdem waren genügend Chancen da, um das Spiel zu gewinnen“, analysierte Trainer Didi Heger.

Mit dem Auswärtsspiel in Markt Allhau wartet am kommenden Samstag ein wichtiges Spiel auf die Heger-Elf. Zumindest ein Punktgewinn ist Pflicht, um nicht noch einmal mit dem Abstiegskampf in Berührung zu kommen. Stand jetzt sollte die Kaderdecke wieder etwas dicker sein. „Ich bin zuversichtlich, dass wir diesmal wieder zuschlagen können“, so der Trainer.