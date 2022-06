FCD-Heimkehr für Tobi Szaffich

Werbung

„Der gesamte Vorstand des FC Deutschkreutz freut sich, dass Tobias Szaffich zu uns zurückkehrt“, erklärte FCD-Obmann Robert Strobl. Nach einem halben Jahr beim ASV Draßburg in der Regionalliga Ost stößt der Offensivspieler zu jenem Verein zurück, für den er davor schon mehr als sieben Jahre (erfolgreich) die Schuss-Stiefel schnürte.

„Mit ihm bekommen wir einen Edeltechniker mit hoher Qualität, Speed und Torgefährlichkeit zurück“, streute Strobl seinem Neuzugang Rosen.

Szaffich ist aber nicht der einzige Neue, den der FCD in der Vorwoche präsentierte. Mit Timon Grubmüller wechselt ein 20-jähriges Tormann-Talent vom SV Stockerau (2. Landesliga Ost/Niederösterreich) in die Blaufränkisch-Gemeinde. Grubmüller, der im Nachwuchs beim FC Stadlau und FAC ausgebildet wurde, besuchte auch die Tormannschule von Helge Payer.

Rosenstingl steht vor dem Abschied

Es ist davon auszugehen, dass Grubmüller als Ersatzmann für Julian Rosenstingl nach Deutschkreutz kommt. Der Ex-SVM-Goalie, der zuletzt nicht mehr im Spieltagskader für das Klingenbach-Spiel stand, kann laut Strobl aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als Polizist nicht mehr den nötigen Aufwand für ein Engagement in Deutschkreutz betreiben. Ein klärendes Gespräch steht in dieser Causa laut Trainer Mario Pürrer aber noch aus.

Mit Offensiv-Talent Luca Treiber holten die Verantwortlichen des FCD noch eine Zukunftsaktie zum Burgenlandligisten. Treiber, der zuletzt in Draßmarkt (2. Liga Mitte) zum absoluten Stammpersonal zählte, will sich nun in der Burgenlandliga beweisen. Der mittlerweile 20-Jährige, der unter anderem in der Akademie Burgenland ausgebildet wurde, soll so bald wie möglich Matchpraxis auf Burgenlandliga-Niveau erhalten.

Mit Julian Salamon hatte der FCD schon frühzeitig einen neuen Angreifer präsentiert, somit sollte die Qualität und auch die Quantität im Kader gegeben sein. „Wir werden aber auch den einen oder anderen Spieler noch abgeben“, erklärte Trainer Mario Pürrer. Bisher stehen die Abgänge von Michael Pittnauer, der ins Trainerteam wechselt, Thomas Leiner, der aus beruflichen Gründen kürzertreten wird und Jung-Goalie Thomas Moritz, der nach Oberpullendorf zurückkehrt, fest.