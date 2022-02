FCD-Kapitän muss wieder passen

Die Leidenszeit von Florian Szaffich ist noch nicht zu Ende. Der Deutschkreutz-Kapitän fiel nach einer Verletzung des linken Knies, die sich der 29-Jährige im Derby gegen Horitschon zuzog, fast den gesamten Herbst lang aus. Pünktlich zum Start der Frühjahrsvorbereitung war Szaffich wieder fit. „Ich fühlte mich sehr gut, war körperlich in einem sehr guten Zustand“, so der FCD-Kapitän. Dennoch ging man es mit Spieleinsätzen behutsam an. Nach 30 Minuten gegen Marz (1:1) sollte der Rechtsverteidiger auch im Test gegen den Wiener Sport-Club (1:0) nach der Pause zum Einsatz kommen. Dieser dauerte allerdings nur zehn Minuten. Nach einem Zweikampf traten leichte Knieprobleme auf. Der Routinier ging sofort vom Feld, um auf Nummer sicher zu gehen. Doch es war bereits zu spät. Ein Stück Knorpel des rechten Knies war abgesplittert, wie eine Magnetresonanz-Untersuchung wenige Tage später zutage brachte. Da eine Operation unumgänglich ist, wird die prognostizierte Verletzungspause auf sechs bis zwölf Monate geschätzt. „Ein Schock für Flo und den gesamten Verein“, erzählt Trainer Didi Heger. „Er wird uns sowohl spielerisch als auch in der Kabine sehr abgehen.“

Der Kapitän ist allerdings nicht der einzige Spieler, der dem Tabellensiebenten über einen längeren Zeitraum fehlen wird. Stürmer David Kondrlik riss sich im Training zwei Bänder im Knöchel und arbeitet derzeit an seinem Comeback. „Wir hoffen, ihn bis Mitte März im Kader zurückzuhaben“, so der Coach. Ein ähnliches Zeitfenster wird auch für die Rückkehr für Matthias Hänsler anberaumt. Nach dem Spiel gegen die SpG Edelserpentin (1:2) auf dem Kunstrasen in Bad Tatzmannsdorf nutzten einige Spieler die Gelegenheit, für einen Thermenbesuch. Der Innenverteidiger rutschte so unglücklich aus, dass er sich dabei die Schulter auskugelte. Diese wurde im Krankenhaus Oberwart wieder eingerenkt, der Bandapparat soll nach der Erstdiagnose heil geblieben sein. Völlige Gewissheit soll eine MR bringen. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. Thomas Leiner ist nach seinem Leistenbruch in der Vorwoche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und auch Klaus Furtner soll in dieser Woche auf den Platz zurückkehren.