FCD trennte sich von Richard Johnson

Schon die Verpflichtung von Richard Johnson im vergangenen Sommer-Transferfenster gestaltete sich schwierig. Wie die BVZ berichtete, wurde aufgrund einer technischen Panne die Frist für die Anmeldung versäumt. Erst nach Verhandlung beim BFV konnte der Transfer vom SC Ritzing nach Deutschkreutz erfolgen.

Nun ist der Außenbahnspieler bei seiner zweiten Station im Mittelburgenland schon wieder Geschichte. Bereits am vergangenen Freitag schien er nicht im Spieltagskader des Teams von Trainer Mario Pürrer auf, nun gab der Coach der Deutschkreutzer bekannt, dass man sich mit sofortiger Wirkung vom gebürtigen Nigerianer trennte.

Pürrer wollte keine Gründe für die Trennung nennen

Warum genau es zur Trennung kam, wollte der Trainer nicht preisgeben, nur so viel: „Wir mussten es machen.“ Da Pürrer nach zuletzt vier Spielen in Folge ohne Sieg die Mentalitätsfrage in Bezug auf seine Mannschaft stellte, liegt nahe, dass man in der Blaufränkischgemeinde mit der Einstellung von Johnson nicht zufrieden war. Mit dem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg über Schattendorf machte das Team - ohne Johnson - einen ersten Schritt aus der Krise. Am Flügel machte der junge Luca Treiber das Fehlen von Johnson mehr als vergessen, mit dem Comeback von Christian Stutzenstein, der nach seiner Einwechslung gar den Assist zum Siegtreffer beisteuerte, gibt es ab sofort wieder eine neue Variante für den Trainer auf dem Flügel.

Schon am kommenden Samstag, beim Blaufränkisch-Derby in Horitschon (16 Uhr), kann die Mannschaft zeigen, dass die Formkurve nach dem Zwischentief wieder in die richtige Richtung gedreht werden kann.