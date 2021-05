Die FSG Schwarzenbach/ Oberpetersdporf hat bei der Kaderplanung eine Baustelle zu lösen. Goalie Manuel Kassal wechselt zum Ligakonkurrenten nach Leithaprodersdorf. „Er ist junger Familienvater und nach Leithaprodersdorf hat er eine kürzere Anfahrtsstrecke zu bewältigen“, nannte Trainer Markus Schmidt einen der wohl wichtigsten Gründe für den Wechsel.

Auch Guttmann und Spadt verlassen die FSG

Mit Mario Guttmann und Andreas Spadt verlassen zwei weitere Spieler die FSG. Guttmann zieht es nach Niederösterreich in die 1. Landesliga zu Kottingbrunn, Spadt geht nach Horitschon (siehe oben).

Somit sind natürlich neue Spieler bei der burgenländisch/ niederösterrichischen Spielgemeinschaft gefragt. „Es wurden bereits Gespräche mit drei oder vier Kandidaten geführt, noch ist allerdings nichts spruchreif“, wollte sich der Cheftrainer noch nicht in die Karten blicken lassen, nur so viel: „Wir werden in der nächsten Saison wohl eine sehr junge Truppe haben.“

Bevor es am kommenden Dienstag mit dem ersten Training losgeht, wurde in der Vorwoche in den jährlichen Gesprächen der beiden Vereine die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängert. „Jetzt können wir uns auf ein weiteres Jahr Burgenlandliga konzentrieren“, so Obmann Anton Reisner über die sportliche FSG-Zukunft.