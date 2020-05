Die jährlichen „Verhandlungen“ über den Fortbestand der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach sind beendet. Trotz der derzeit ungewöhnlichen Situation aufgrund des Meisterschafts-Abbruchs, konnten sich die Verantwortlichen des SC Schwarzenbach und des ASK Oberpetersdorf auf eine Fortsetzung der Kooperation verständigen. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ein weiteres Jahr Burgenlandliga zusammen bestreiten“, erklärte Schwarzenbach-Obmann Anton Reisner. Nach dem aufgrund des Meisterschafts-Abbruches frühzeitig feststehenden Ligaverbleibs kann beim letztjährigen Aufsteiger nun für die zweite Saison in der höchsten Spielklasse des Landes geplant werden.

Unter welchen Voraussetzungen das neue Spieljahr angegangen werden kann, ist, so wie bei eigentlich allen Vereinen, noch sehr unklar. Reisner: „Zum einen haben wir eine große Ungewissheit, wann wieder trainiert oder gespielt werden kann und zum zweiten fallen uns heuer durch abgesagte Veranstaltungen Einnahmen weg. Ebenso weiß man auch in Sachen Sponsoring noch nicht, was die Zukunft bringt.“ Gespräche über das Budget für die nächste Saison sollen laut Reisner in den nächsten Tagen und Wochen folgen. „Erst dann können wir mit den genauen Personalplanungen beginnen.“

Auch in Sachen Trainingsstart in naher Zukunft ist der Obmann zurückhaltend: „Es gilt abzuwarten, wie die genauen Regelungen sind, ob das Ganze überhaupt durchführbar ist.“