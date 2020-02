Ohne zahlreiche Akteure musste FSG-Trainer Kurt Jusits im Test gegen Marienthal (5:0) auskommen. Neben den schon länger verletzten Stammspielern Kujtim Limani und Alen Gluhak gesellten sich noch Daniel Haring, Sebastian Pojer und Peter Sura als „prominente“ Ausfälle dazu. So kam es, dass Torhüter Manuel Kassal sogar als Feldspieler aushelfen musste.

Die Ausfälle sind zwei Wochen vor Meisterschafts-Beginn natürlich bitter, auch weil am Wochenende (Donnerstag bis Samstag) ein Kurz-Trainingslager am Stadt-Platz in Wien angesetzt ist. „Ich hoffe natürlich, dass einige rechtzeitig fit werden, die Hoffnung ist aber nicht allzu groß.“ Bei Haring stellte sich die Oberschenkel-Verletzung, die er gegen Oberpullendorf davontrug, hartnäckiger als gedacht heraus, bei Kapitän Kujtim Limani ergab die MRT-Untersuchung, dass er an einer Achillessehnen-Verletzung leidet. In der Offensive fehlen mit Sebastian Pojer und Winter-Neuzugang Peter Sura derzeit ebenfalls zwei wichtige Spieler. Sura hat Probleme mit dem Sprunggelenk und Pojer kämpft mit Adduktoren-Problemen.

Letzter Test vor dem Frühjahrsstart

Am Samstag soll das letzte Testspiel vor dem Kampf um den Liga-Erhalt gegen Kaisersdorf stattfinden. „Bei guter Witterung werden wir in Kaisersdorf auf Naturrasen spielen, ansonsten wird das Spiel nach Wien auf Kunstrasen verlegt“, so Jusits.