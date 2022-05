FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach: 2. Liga-Planung mit Hintertür?

Werbung

Nach der klaren 0:5-Heimpleite gegen den Tabellen-Zweiten geht es für die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach zum schweren Auswärtsspiel bei Tabellenführer Parndorf. Man muss kein Prophet sein, dass der Zug zum Liga-Erhalt für die FSG bereits abgefahren scheint. Auch wenn allerdings zuletzt die Hintertür Regionalliga-Play-off aufgegangen ist. Um die Ostliga auf 16 Klubs aufzufüllen, wurde ein Play-off der Zweiten aus den drei Landesligen (Wien/NÖ/ Burgenland) um ein Ostliga-Ticket beschlossen. Würde Burgenlands Vertreter (aktuell Siegendorf) sich hier durchsetzen, gäbe es keinen Absteiger aus der Burgenlandliga.

Beim Verein selbst befasst man sich aber trotzdem bereits mit den Planungen für die neue Saison, die sich abgesehen von der Play-off-Hintertür sportlich in der 2. Liga Mitte abspielen wird. Laut Trainer Markus Schmidt ist das Ziel, in der neuen Saison im vorderen Drittel der 2. Liga mitzuspielen. Schmidt: „Es kommt darauf an, wie die Mannschaft zusammengestellt werden kann. Derzeit laufen bereits Gespräche, können sich mehrere Spieler vorstellen, den Weg mitzugehen, es ist aber noch nichts fix.“