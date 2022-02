FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Fünf Neue für das Schlusslicht

Die Transferzeit lief für die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach lange Zeit eher zäh. Nach den Verpflichtungen der Harangozo-Brüder, sowie Dominik Kovacs von Draßburg, zeichneten sich länger keine weiteren Neuverpflichtungen ab. Besonders in der Offensive wurde noch auf Hochdruck gesucht, mehrere Absagen und Nicht-Erscheinen von Test-Kandidaten machten die Situation nicht einfacher.

So wurden am vergangenen Samstag, beim 2:0-Testsieg gegen Kobersdorf noch einmal vier potenzielle Neuzugänge getestet und auch verpflichtet. Mit Antonio Grgic, zuletzt in Deutschkreutz, wechselt ein Flügelspieler zur FSG, der die Liga bereits kennt. Ebenso die Offensive beleben soll Bence Nagy, der zusammen mit dem linken Verteidiger György Borbas aus Ungarn zur Spielgemeinschaft wechselt. Das Quartett komplett macht Aleksandar Dragoljevic, der aus der Wiener Stadtliga von WAF Telekom kommt. „Er ist der gesuchte Mittelstürmer“, erklärte Funktionär Roman Schöll, „körperlich hat er zwar noch etwas Aufholbedarf, aber er sollte uns helfen können.“

Zehetbauer beim Bundesheer eingerückt

Da Torhüter Andreas Zehetbauer mit Anfang Februar seinen Präsenzdienst beim Bundesheer antrat, wurde auf den letzten Drücker noch eine Alternative auf der Tormann-Position verpflichtet. Aus Sopron kam Peter Majer, der schon in Kroatisch Geresdorf und Frankenau tätig war. Nicht mehr mit dabei sein wird David Stojanovic. Er wechselt in die Niederösterreichische 1. Klasse Süd zu Pfaffstätten. Mit dem Test gegen Kobersdorf (2:0) zeigte sich Schmidt aufgrund einer harten Trainingswoche doch zufrieden: „Der Gegner hat es gut gemacht und auch Chancen vorgefunden. Uns sah man die Müdigkeit deutlich an.“