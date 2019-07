Die beiden Testspiele des FC Deutschkreutz in der vergangenen Woche standen unter verschiedenen Vorzeichen. Am Dienstag beim 8:3-Kantersieg über Schattendorf war man fast komplett angetreten und zeigte sich sehr spielfreudig. „Besonders offensiv war es eine sehr gute Leistung. Die drei Gegentore wurmten mich doch ein wenig, da war ein bisschen Sorglosigkeit dabei“, suchte Trainer Didi Heger das berühmte Haar in der Suppe. Gegen Schattendorf erstmals im Match-Einsatz war Neo-Angreifer Michael Pittnauer, der sich gleich gut einfügte und mit einem Doppelpack vorstellig wurde.

„Gegen Union Mauer am Samstag fehlten acht Kaderspieler. Die Jungs machten es aber durchwegs gut“, analysierte Heger das 1:1-TestspielRemis. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle kamen mit Klaus Furtner und Nico Nusshall zwei Deutschkreutzer Nachwuchs-Talente zu einem Startelf-Einsatz und konnten durchaus überzeugen.

Mit Daniel Haring kehrt in dieser Woche ein wichtiger Spieler ins Mannschaftstraining zurück. Seine Knöchelv-erletzung stellte sich „nur“ als Bändereinriss im Knöchel heraus. Das Cup-Spiel am Samstag in Kukmirn kommt für den Mittelfeldspieler noch zu früh, er wird für spätere Aufgaben geschont.