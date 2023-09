Harte Brocken in der Fremde

Klingenbach - Ritzing, Donnerstag, 19.30 Uhr. Abermals kein einfaches Spiel erwartet den SC Ritzing, muss man zum zweiten Mal binnen einer Woche in den Norden des Landes, gastiert bereits am Donnerstag im Grenzstadion zu Klingenbach. Bevor man bei Tabellenführer Siegendorf verlor, war man noch ungeschlagen - der Beginn einer neuen Serie soll mit drei Punkten gegen den ASKÖ Klingenbach eingeläutet werden. Dass es leichtere Aufgaben gäbe, weiß auch Trainer Joe Furtner: „Uns erwartet eine robuste, kämpferisch und läuferisch starke Mannschaft. Wir werden versuchen müssen, unsere Fehler aus der Vorwoche zu minimieren und dort gut dagegenzuhalten. Über weite Strecken hatten wir wirklich guten Ballbesitz, jetzt heißt es aber natürlich noch mehr Gas zu geben, um wieder voll zu punkten.“ Sein gegenüber, Klingenbach-Coach Wolfgang „Willi“ Hatzl, sagt im Vorfeld der Partie über den Gegner: „Das ist eine gute Mannschaft, die zurecht zu den Titelmitanwärtern gerechnet werden darf. Aktuell ist sie aber noch ein wenig unter den Erwartungen. Das wird eine große Herausforderung, aber daheim wollen wir gewinnen.“ Das letzte Aufeinandertreffen im Grenzstadion konnten die Gäste aus Ritzing mit 3:2 gewinnen, beide Teams stehen außerdem bei einer einzigen Niederlage aus den ersten fünf Spielen -beide gegen Tabellenführer Siegendorf. Ritzing wird aller Voraussicht nach alle Spieler an Bord haben. Bei Klingenbach ist Abwehrchef Filip Chromy (krank) wieder dabei. Alessandro Blazevic (Knöchel) fehlt noch.

Parndorf - Deutschkreutz, Freitag, 19.30 Uhr. Stichwort keine leichte Aufgabe - jene steht auch den Deutschkreutzern diese Woche bevor, reist man mit ordentlich Verletzungssorgen und sicherlich nicht mit allzu viel Selbstvertrauen ins Heidebodenstadion nach Parndorf. Davon unterkriegen lassen will man sich jedoch nicht, geben die zweiten 45 Minuten aus dem Spiel gegen Leithaprodersdorf eine kleine Portion Zuversicht. „Wir waren in Unterzahl in Halbzeit zwei das spielbestimmende Team und obwohl wir uns nicht belohnen konnten, hat man gesehen, dass die Jungs trotz der schwierigen Kadersituation alles reinwerfen können und unsere Ausfälle anständig kompensieren. Leider wird es gegen Parndorf nicht leichter, Noch weiß ich nur vage, mit welcher Mannschaft wir dort auftreten werden, da unsere Pechsträhne weiterhin voll im Gange ist“, gewährte der Übungsleiter der „Kreitzer“ zu Wochenbeginn Einblick in die nächste Aufgabe. Und Parndorf? Da spricht Trainer Josef Schuster von einer „unangenehmen Mannschaft“, sehr wohl wolle er mit seinem Team aber „dominieren und gewinnen“. Peter Trimmel ist beim SC/ESV aufgrund einer Knöchelverletzung fraglich, dafür sollte Christian Haider wieder fit sein. Bei Felix Wendelin und David Donhackl heißt es hingegen weiterhin: Bitte warten.

Horitschon - Halbturn, Samstag, 16 Uhr. Die vermeintlich einfachste Aufgabe hat der Tabellendritte aus Horitschon, reist der USV Halbturn diese Woche ins Mittelburgenland. Zwar ist der Aufsteiger aus dem Norden aktuell das Schlusslicht der Liga, unterschätzen will man beim ASK aber niemanden, zumal die Seewinkler bis auf letzte und erste Runde eigentlich relativ knappe Ergebnisse liefern konnten. Für Überheblichkeit soll in Horitschon jedoch kein Platz sein: „Ich glaube, dass sie sich bisher unter ihren Erwartungen geschlagen haben. Sie sind ein gefährliches Team, bei dem nach vorne hin alles passieren kann. Wir spielen aber zu Hause und wollen natürlich versuchen, das Spiel vor heimischem Publikum zu gewinnen“, zeigt sich Horitschon-Trainer Edi Stössl optimistisch gegenüber dem nächsten Kräftemessen. Tatsächlich wurden die Halbturner für die meisten ihrer bisherigen Auftritte auch gelobt. „Davon können wir uns aber nichts kaufen. Wenn am Ende kein Sieg herausspringt, war es trotzdem schlecht“, gab sich Sektionsleiter Werner Hoffmann kritisch. Personell dürfte beim USV Lukas Burian nun endlich fit und dabei sein. Dafür wackelt der Einsatz von Julian Hamm.