Und plötzlich war es dunkel: Nach 45 gespielten und daraufhin 45 zugewarteten Minuten beendete Schiri Miroslav Cosic am vergangenen Samstag die Begegnung zwischen Kohfidisch und Horitschon beim Stand von 0:2 für die Gäste. Das Flutlicht ging nicht mehr an und so musste abgebrochen werden. „Wir waren bei der Kabinenbesprechung, als plötzlich das Licht ausfiel. Auch draußen war es dann dunkel“, schildert Horitschon-Trainer Wolfgang Hatzl die Geschehnisse im Südburgenland.

Daher muss sein Team zum bereits zweiten Mal in dieser Saison „nachsitzen“. Schon beim Cupspiel in Pilgersdorf musste aufgrund heftiger Regenfälle abgebrochen werden. Für den Coach ein Umstand, der nicht ins Konzept passt, aber zu akzeptieren ist: „Wir müssen schon wieder eine Trainingswoche umplanen. Insgesamt ist es schon die dritte Woche, in der es nur Abschlusstrainings gibt.“

Aber Jammern ist nicht Hatzls Art. Vielmehr geht es für ihn und sein Team darum, die Rote Laterne loszuwerden. „Wenn wir wieder so auftreten wie am Samstag, wird es klappen“, meint Hatzl. Auch der Gegner hat am heutigen Mittwoch, ab 20 Uhr, bei freiem Eintritt noch einiges vor. „Wir werden versuchen, doch noch etwas Zählbares mitzunehmen. In 45 Minuten ist vieles möglich“, so Kicker Thomas Polzer.