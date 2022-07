Horitschon startet nahezu unverändert in die Vorbereitung

Werbung

Die abgelaufene Saison, die vor knapp drei Wochen endete, verlief für den ASK Horitschon so gar nicht nach Wunsch. Der 14. und somit vorletzte Tabellenplatz war alles andere als das definierte Saisonziel. Heute, Donnerstag, startet das Team in die Saisonvorbereitung.

Bestehender Kader soll Qualität nachweisen

Trotz Platz 14 hielt man sich in Sachen Neuzugänge vornehm zurück. Bisher wurden mit Martin Gosztola (aus Kroatisch Geresdorf) und Mark Szileszki (Ungarn) „nur“ zwei neue Offensivkräfte verpflichtet, die die Qualität in der Offensive heben sollen. Damit sollte auch der Abgang von Lukas Wenninger zum Liga-Konkurrenten aus Pinkafeld kompensiert worden sein.

Der Rest des Kaders bleibt gleich, die namhaftesten Abgänge betreffen die beiden ukrainischen Winter-Neuzugänge Rubis Rosztiszlav und Maxim Bogdan, die nicht entsprachen.

Trainer Willi Leser hat also eine eingespielte Truppe zur Verfügung, die in der vergangenen Saison zu selten ihr Potenzial abrufen konnte. In Horitschon ist man von der Qualität des Kaders überzeugt und man setzt auch auf die Entwicklungsfähigkeit der vielen Jungen. Gezeigt soll das Potenzial schon am Samstag (18.30 Uhr) im ersten Test daheim gegen Ostligist Neusiedl werden.