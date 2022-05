Horitschon/Unterpetersdorf: Marzi ist weg

Werbung

Die Meldung kam am vergangenen Montag überraschend. Der ASK Horitschon/Unterpetersdorf trennte sich von Trainer Hannes Marzi, wir hatten berichtet:

Der Sportliche Leiter Joel Putz erklärte die Vereins-Entscheidung wie folgt: „Wir haben nach zuletzt mehreren Niederlagen entschieden, der Mannschaft einen neuen Impuls geben zu wollen. Wir wollen damit auch die Köpfe der Spieler freibekommen.“

Beim scheidenden Trainer bedankte sich der Funktionär explizit: „Es war keine Entscheidung gegen Hannes, sondern für etwas Neues. Der ganze Verein möchte sich bei Hannes Marzi für die geleistete Arbeit und seinen vollen Einsatz bedanken.“

Marzi wollte sich nicht äußern

Der scheidende Trainer wurde von diesem Schritt offensichtlich überrascht, wollte sich zum abprubten Ende seiner dritten Amtszeit bei den Mittelburgenländern auch nicht äußern. Marzi auf Anfrage der BVZ in seiner gewohnt geradlinigen Art: „Ich kann gerne etwas über meine gerade beendete Rad-Tour erzählen, aber bitte nicht über Fußball. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu der Entscheidung des Vereins zu äußern.“ Marzi, der den „jungen Weg“ der Horitschoner mitging und das Ziel für das Frühjahr, nämlich den Nicht-Abstieg, schon so gut wie erreicht hatte, schien doch mehr als überrascht über den Zeitpunkt der Trennung.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge (inklusive Cup gegen Draßburg) sah man sich in Horitschon also scheinbar genötigt, drei Runden vor Schluss einen Trainerwechsel vorzunehmen.

Mit sechs Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Oberpetersdorf/Schwarzenbach und der weitaus besseren Tordifferenz waren nicht unbedingt Abstiegssorgen die Triebfeder für die Verantwortlichen, wie Joel Putz bestätigte: „Da müsste bei uns schon alles schief laufen und bei der FSG alles aufgehen, damit es noch knapp wird. Wir wollen die Saison aber auf jeden Fall ordentlich zu Ende bringen und noch den einen oder anderen Sieg einfahren.“

Die Auslosung würde es hergeben, denn während man zuletzt gegen die Top-Vier der Liga (Anm.: Parndorf, Siegendorf, Oberwart, Pinkafeld) antreten musste, warten mit Sankt Margarethen, Markt Allhau und Leithaprodersdorf noch drei Teams, die zumindest in Reichweite der jungen Horitschoner Mannschaft sein müssten.

Ex-Spieler Willi Leser übernimmt das Traineramt

Mit dem Neuen auf dem Horitschoner Feldherren-Hügel hatten wohl die wenigsten gerechnet: Willi Leser, lange Zeit Mittelfeldmotor der ASK-Truppe und derzeit noch als Spieler für den SV Draßmarkt in der 2. Liga Mitte tätig, kehrt zu seinem langjährigen Verein zurück und übernimmt sein erstes Amt als Trainer im Erwachsenenfußball.

„Willi kennt Teile der Mannschaft bereits, da er mit ihnen im Nachwuchs gearbeitet hat. Somit war es eine naheliegende Lösung“, erklärte Joel Putz, der betonte, dass Leser nicht nur für die kommenden drei Spiele übernimmt, sondern längerfristig die Geschicke in Horitschon leiten soll.

Leser, der bereits am vergangenen Montag sein erstes Mannschaftstraining in Horitschon absolvierte, startet gleich mit dem Heimspiel gegen den (unteren) Tabellennachbarn aus Sankt Margarethen, könnte also mit einem Sieg gleich einmal die letzten, verbliebenen (kleinen) Abstiegssorgen mit einem Schlag beseitigen. Das ist auch sein erklärtes Ziel. Zu seiner Verpflichtung meinte der Neo-Trainer: „Die Anfrage kam sehr kurzfristig und überraschend. Ich hatte nicht sehr viel Zeit zu überlegen und habe mich dazu entschieden, die Herausforderung anzunehmen. Ich kenne 95 Prozent der Spieler, da ich mit ihnen bereits gespielt oder als Trainer gearbeitet habe.“