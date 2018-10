Drei Spiele lang war Raimund Krumai, nach dem Rücktritt von Roman Fennes als Interims-Trainer in Deutschkreutz tätig. Seine Bilanz konnte sich sehen lassen, immerhin wurden in dieser Zeit nicht weniger als sieben Punkte geholt.

Nach der Verpflichtung von Didi Heger als neuen Chef-Trainer wurde Krumai das Angebot gemacht, noch bis zum Winter als Co-Trainer und Betreuer der U23 weiterzumachen. „Nach einer Bedenkzeit hat sich Raimund dafür entschieden, den Verein sofort zu verlassen und unser Angebot nicht anzunehmen. Wir sind im Guten auseinandergegangen“, erklärte Obmann Manfred Scherz die Personalie.

Als neuer Co-Trainer wurde Hasan Harambasic verpflichtet. „Didi Heger und er kennen sich schon lange. Für ihn spricht auch, dass er in der U23 als Spielertrainer agieren kann und die Burschen ab dem Frühjahr auch am Feld führen soll“, so Scherz über seinen neuen Mitarbeiter im sportlichen Bereich.

Für Harambasic wird die Zeit bis zum Ende der Saison eine stressige, denn er erfüllt bis zum Ende der Hinrunde auch seine Vereinbarung als Spielertrainer beim 2. Klasse MItte-Verein aus Dörfl.