Kurze Winterpause für SC Ritzing

Bis 7. Dezember wurde beim SC Ritzing noch regelmäßig trainiert, mit der Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag ging das Fußball-Jahr für die Kicker vom Sonnensee offiziell zu Ende. Lange währt die Pause aber nicht, denn schon am 9. Jänner kommenden Jahres steht der Trainingsstart für die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison auf dem Programm. Derzeit ist noch nicht abzusehen, ob es im Frühjahr neue „Kräfte“, sprich Spieler geben wird. „Wir sind dabei, den Markt zu sondieren“, erklärte SCR-Manager Posch, der anscheinend – im Gegensatz zu den Spielern – also keine Pause hat.

Einen kleinen Einblick in die Ziele für das Frühjahr gewährte Posch dann doch: „Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln, vor allem die Leistungsschwankungen, die es im Herbst noch gegeben hat, in den Griff kriegen.“ Eventuell eben auch mit Neuzugängen.