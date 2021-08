Horitschon-Trainer Hannes Marzi freute sich natürlich über den Last-Minute-Punkt im Heim-Derby gegen Ritzing, doch dieser eine Punkt wurde doch recht teuer bezahlt.

Marzi verlor mit Philip Wessely seinen Kapitän - und das zumindest für die gesamte Herbstsaison. Der Mittelfeldspieler und Antreiber zog sich Mitte der zweiten Spielhälfte bei einem Foul eines Gegenspielers einen Kreuzbandriss zu. Der „nächste in der Sammlung“ für Marzi, der schon längere Zeit auf einige Stammspieler verzichten muss. Ebenso verletzte sich Lukas Wenninger gegen Ritzing - ebenfalls nach einem Foul - an der Achillessehne. Sein Einsatz gegen Klingenbach ist gefährdet, hier hat der Trainer jedoch (noch Hoffnung): „Er ließ zwar das Montag-Training aus, doch es könnte sich noch für einen Einsatz ausgehen.“

Eine derartige Hoffnung - nämlich auf einen weiteren Arzttermin bei Abwehrchef Klaus Lehrner - platzte zuletzt. Marzi: „Nun wurde zum bereits dritten Mal bestätigt, dass es sich bei seiner Rückenverletzung um einen Bandscheibenvorfall handelt.“

Lehrner fehlt noch mehrere Wochen

Laut Marzi handelt es sich dabei anscheinend schon um eine ältere Verletzung. Diese macht ein Muskelaufbau-Training bei Lehrner notwendig, in Horitschon rechnet man mit einer weiteren Ausfallszeit von fünf bis acht Wochen. Was natürlich insofern schwer wiegt, da Lehrners Innenverteidiger-Kollege Andreas Spadt mit einem Kreuzbandriss ebenfalls für mindestens die gesamte Hinrunde ausfällt, mit Sascha Szidanits und Balasz Horvath stehen nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung.

Die Verletztenliste komplettieren Manuel Halper, Dominik Huber und Sebastian Trenkmann. Sollte Wenninger also nicht fit werden, fehlen gleich sieben Spieler des engeren Kaders. Bereits in der Vorbereitung betonte Marzi, dass ihm ein breiter Kader zur Verfügung steht. „Das macht sich in dieser Situation jetzt auch bezahlt, wenn sich auch der eine oder andere erfahrene Spieler zuviel auf der Verletztenliste befindet. Am ehesten könnte Sebastian Trenkmann zunächst zurückkehren. Marzi: „Er konnte am Montag erstmals wieder mit dem Ball trainieren. Vielleicht geht es sich bis zur kommenden Woche aus, dass wir ihn match-fit bekommen. Wir dürfen aber bei keinem Spieler etwas überstürzen, das könnte uns dann später in der Meisterschaft auf den Kopf fallen.“