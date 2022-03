Letzte Chance für FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Es wäre die Möglichkeit gewesen, die Güssinger auch noch mit ins Rennen gegen den Abstieg zu nehmen, aufgrund einer „verschlafenen Stunde“ steht die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach weiter abgeschlagen am Tabellen-Ende.

Bereits nach 23 Minuten führten die Südburgenländer mit 2:0. FSG-Trainer Markus Schmidt: „Wir haben einfach viel zu langsam agiert. Schon beim 1:0 nach einem Eckball waren die Güssinger viel schneller, den anderen beiden Gegentoren gingen individuelle Fehler voraus.“ Die Schlussphase machte dem Trainer dann aber wieder etwas Hoffnung. „Da haben wir gezeigt, dass wir es viel besser können, auf dem schwierigen Boden auch guten Fußball gezeigt. Am Ende schnauften die Güssinger durch, dass wir nicht noch den Ausgleich gemacht haben“, analysierte Schmidt.

Personal-Situation als Hoffnungsschimmer

Eine mögliche Erklärung für die eine Stunde lang träge Leistung seiner Elf fand Schmidt in der Tatsache, dass in den letzten beiden Vorbereitungswochen aufgrund der vielen Corona-Fälle das Team nicht zusammen gespielt hat und auch kaum die gesamte Mannschaft trainieren konnte. Das Heimspiel am morgigen Freitag gegen Kohfidisch (19.30 Uhr) ist nun wirklich die allerletzte Chance, sich noch Hoffnungen auf den Liga-Erhalt machen zu können. Nicht zuletzt, da die Kohfidischer zuletzt ähnliche Corona-Probleme hatten, sogar das Auftaktspiel gegen Deutschkreutz absagen mussten. Hoffnung auf Besserung machen mehrere Personalien. So konnte Fabian Szabo in der Schlussphase des Güssing-Spiels positiv auffallen, gegen Kohfidisch ist er nach seiner Pause vielleicht schon ein Kandidat für die Startformation. Auch Antonio Grgic (nach Verletzung) und Rastka Rastoka (Sperre) werden wieder zur Verfügung stehen.

Alles andere als drei Punkte wären für die Schmidt-Elf wohl das vorzeitige Ende aller Klassenerhalts-Träume.