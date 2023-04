Mario Posch und der SC Ritzing gehen getrennte Wege

Werbung

Fünfeinhalb Jahre zog Sturm Graz-Legende Mario Posch am Sonnensee die fußballerischen Zügel. Nun ist diese Ära vorbei. In der Woche nach der 2:3-Derby-Niederlage gegen den ASK Horitschon trennten sich die Wege des Ex-Profis und des SC Ritzing. „Man lebt sich halt einfach ein bisschen auseinander“, meint Vereinsboss Harald Reiszner zur Causa, räumt aber auch „zuletzt häufiger auftretende Auffassungsunterschiede in sportlichen Belangen ein“. Die Trennung erfolgte laut Reiszner im Guten: „Mario hat hier in Ritzing einen guten Job gemacht. Nun bricht eben eine neue Zeitrechnung an.“ Die Agenden des beurlaubten Managers übernimmt derzeit Joe Furtner. Der Trainer ist also nach englischem Modell aktuell auch Sportlicher Leiter in Personalunion. Ob Poschs Posten für die kommende Spielzeit nachbesetzt wird, muss laut Reiszner erst besprochen werden. Aktuell sieht der Obmann keinen akuten Handlungsbedarf, da seine Truppe bis auf den „Aussetzer“ gegen Horitschon (2:3 nach 2:0-Führung) im Frühjahr richtig gut performt. „Wir sind gut reingestartet. Es läuft alles soweit gut“, so Reiszner. Immerhin verbesserte man sich in sieben Runden von Rang sieben auf drei.