Michael Pittnauer: Deutschkreutz' Torjäger geht in Pension

Foto: BVZ

Wenn ein heimischer Kicker den Hut draufhaut, dann ist das traurig. Im Falle von Michael Pittnauer ist es aber vielmehr eine Zäsur.

Der 33-jährige Stürmer hat 18 Fußballsaisonen im Kampfmannschaftsfußball verbracht, 26 Jahre seines Lebens jagte er dem runden Leder nach. Und: Er konnte im Profifußball landen und dort mit seinen Knipser-Qualitäten für Furore sorgen.

Debüt in der Ersten mit 15 Jahren

Klarerweise gibt es nach so einer Laufbahn viele Highlights zu erzählen. Mit 15 durfte Pittnauer zum ersten Mal Kampfmannschaftsluft bei seinem Heimatklub Gols schnuppern. Seine Torquote steigerte sich kontinuierlich, schließlich schaffte er 2007 den Sprung nach Parndorf. Dort sollte seine Karriere so richtig Fahrt aufnehmen.

Wir schreiben den 11. April 2008: Michael Pittnauer trifft zum 3:0 für Parndorf gegen die Austria Amateure. Es war dies sein erstes Tor als Profifußballer. Foto: Bernhard Fenz

Von den Amateuren arbeitete er sich nach und nach hoch, stets ließ er die Tore für sich sprechen. Am 11. April 2008 schoss er beim 3:0 über die Austria Amateure seinen ersten Profitreffer.

„Das werde ich nie vergessen“, schwelgt der Golser in Erinnerungen. Das Jahr 2008 war für den Torjäger aber noch aus einem anderen Grund einschneidend: Pittnauer wurde ins U20-Nationalteam einberufen und kam beim 2:1-Sieg gegen Deutschland zum Einsatz.

Pittnauer startete mit dem FAC durch

Von Parndorf wechselte „Pitti“ schließlich nach Horn. Für ihn war die Halbsaison aber nur eine Zwischenstation, um schließlich beim FAC Team für Wien sein Glück wiederzufinden. Wiederum ließ der Golser Tore für sich sprechen. In der Saison 2012/13 erzielte er mit 17 Treffern seinen Rekord. Nur drei Tore mehr, und die Schützenkrone wäre perfekt gewesen.

Dafür gab es aber ein Jahr später das nächste Highlight: Der FAC wurde Meister in der Regionalliga Ost, Pittnauer war dabei mit 15 Volltreffern vereinsbester Schütze. „Das und der Aufstieg in die Erste Liga war einfach ein Wahnsinn“, denkt der Stürmer gerne zurück. In der Ersten Liga konnte sich der heimische Goalgetter siebenmal in die Schützenliste eintragen.

Verletzungen bildeten die Tiefpunkte

Um sich mehr dem Studium zu widmen, schraubte Pittnauer 2015 zurück und dockte beim Ostligisten Wiener Sportklub an. Ein Knöchelbruch sollte schließlich seine Karriere maßgeblich bremsen. Was in Erinnerung blieb „sind die tollen Fans in Dornbach. Dort zu spielen war immer ein Erlebnis.“

Weniger schön war Pittnauers nächster Zwischenstopp in Stegersbach (Kreuzbandriss), ehe er beim FC Illmitz wieder in die richtige Spur fand. 13 Tore in der Saison 2018/19 waren eine Genugtuung nach den Verletzungen, „trotzdem sind wir abgestiegen.“

Von Illmitz aus verschlug es den Goalgetter schließlich zum FC Deutschkreutz, wo er sich sofort pudelwohl fühlte. Und zwar so wohl, dass er bis zum Schluss dort aufgeigte und seine Karriere beendete.

Das Kapitel Fußball ist aber noch lange nicht abgeschlossen, denn: „Ich werde dort mit Mario Pürrer das Trainerduo für die neue Saison bilden“, ist der 33-Jährige schon aufgeregt. Dass er dabei ein besonderes Auge auf die Offensivabteilung legen wird, versteht sich wohl von selbst.