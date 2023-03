Nächstes Heimspiel für Horitschon

Werbung

Die Auslosung will es, dass der ASK Horitschon/Unterpetersdorf nach dem erfolgreichen 2:0-Sieg zum Rückrundenstart auf heimischer Anlage gleich noch einmal zu Hause antreten darf. Gegner am kommenden Samstag ist der SV Sankt Margarethen, der den Frühjahrsstart mit einem 2:1-Heimerfolg über Deutschkreutz ebenfalls erfolgreich gestalten konnte.

Trainer Willi Leser: „Es wird wieder ein spannendes Spiel. Wir wollen auf unserem Platz natürlich wieder die Punkte holen, dafür ist aber eine genauso konzentrierte Leistung wie zuletzt notwendig.“ Mit dem Sieg gegen Schattendorf konnten sich Kapitän Philip Wessely und Co. etwas von der Abstiegszone absetzen, ein weiterer voller Erfolg zu Hause gegen den Tabellen-Fünften würde die Tabellen-Situation für die Leser-Truppe natürlich weiter ordentlich verbessern.

Personell wird sich gegenüber dem Schattendorf-Spiel voraussichtlich nichts verändern. Schon zum Auftakt fehlte Martin Haller mit einer Knöchelverletzung, das wird sich in dieser Woche nicht ändern. Leser: „Das Sankt Margarethen-Spiel kommt für ihn mit Sicherheit noch zu früh, die Verletzung ist noch akut.“