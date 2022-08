Neuer Assistent für Willi Leser beim ASK Horitschon

Werbung

Die neue berufliche Situation macht es für Joel Putz unmöglich, seine gesamten Tätigkeiten, welche er beim ASK Horitschon in den vergangenen Jahren in sich vereinte, im selben Ausmaß weiterzuführen. Der 32-jährige, dessen Lebensmittelpunkt sich zuletzt immer mehr Richtung Steiermark verschob, bekleidet seit Kurzem den Job als Gemeindeangestellter in Rohr bei Hartberg. Nicht allein die Fahrtstrecke zu seinem Heimverein, sondern auch die Fülle der neuen Aufgaben zwangen den UEFA-A-Lizenz-Trainer zum Kürzertreten. „Auch nach der Arbeit habe ich noch jede Menge zu lernen“, so Putz, der in „seiner“ neuen Gemeinde in späterer Folge zum Amtsleiter aufsteigen soll.

Seinem Stammverein und Herzenklub Horitschon wollte der ehemalige Spieler aber nicht vollends „Auf Wiedersehen“ sagen. „Ich stehe wie vereinbart bis zum kommenden Sommer als Sportlicher Leiter der Kampf- und Reservemannschaften sowie als Nachwuchsleiter zur Verfügung. Nur Trainertätigkeiten gehen sich keine mehr aus.“ Nachsatz: „Sollte der Klub allerdings zum Entschluss kommen, dass die Agenden jemand übernehmen soll, der näher am Geschehen sein kann, bin ich keinem böse.“ In der aktuellen Situation mit dem bescheidenen Start in die Saison, will der Sportliche Leiter sein Team nicht im Stich lassen: „Zusammenhalt ist jetzt sehr wichtig.“

Nachbesetzt wurde der Posten des Reservetrainers übrigens mit einem anderen ehemaligen Spieler. Dominik Schiefer hängte nach gesundheitlichen Problemen seine Packler an den Nagel und will nun als Coach durchstarten. Schon jetzt unterstützt er Willi Leser auch als Co-Trainer, im Herbst soll die erste Ausbildung folgen.