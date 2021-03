BVZ: Wie ist die derzeitige Stimmungslage im Verein beziehungsweise im Umfeld?

Joel Putz: Ich möchte es einmal so darstellen: Es fühlt sich so an, als würde eine dunkle Wolken über unseren Köpfen herumschweben. Es fehlt einfach die Perspektive, wann es wie weitergehen könnte.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die Hinrunde, wie vom Burgenländischen Fußballverband – BFV – geplant, durchgeführt werden kann?

Putz: Ich sehe die Chancen bei nicht ganz 50 Prozent. Der BFV will zwar die Hinrunde beenden, um eine Wertung zu schaffen, doch der Zeitplan für die Spiele wird immer enger. Auch wenn fortgesetzt wird, sind wir nicht davor gefeit, dass es neuerlich Corona-bedingte Absagen gibt und irgendwann ist es dann einfach zu spät. Auch der zuletzt angedachten Lösung, dass im Herbst weiter gespielt wird, kann ich nichts abgewinnen. Aber natürlich hoffe ich, wie alle, dass es vielleicht schneller als jetzt geglaubt mit den Trainings wieder losgehen kann.

Burgenlands Fußballverband wird derzeit stark kritisiert. Was würden Sie sich vom Verband erwarten? Was sollte anders gemacht werden?

Putz: Aus unserer Sicht würde ich mir erwarten, dass es ein klares Statement des BFV gibt, dass es keine Meisterschaft ohne Publikum geben kann. Weiters sollte, ähnlich wie in der Steiermarkt oder in Niederösterreich ein Termin gesetzt werden, wann die laufende Saison spätestens wieder gestartet werden muss, damit nicht abgebrochen wird. Die Vereine brauchen in irgendeiner Weise endlich Klarheit.

Wurde bei Ihnen bereits wieder mit dem Nachwuchstraining gestartet?

Putz: Wir starten heute, Donnerstag, mit den ersten Trainings. Zu Beginn der Woche waren wir noch mit organisatorischen Dingen wie dem Präventionskonzept und der Einholung der Einverständniserklärungen der Eltern beschäftigt. Wir werden die bestehende Verordnung umsetzen und auch für die jüngeren Reservespieler bis zum erlaubten Jahrgang Trainingseinheiten anbieten.