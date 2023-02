Ritzing holte ein Stürmer-Duo

Werbung

Lange war es ruhig in dieser Transferzeit beim SC Ritzing. Nun steht fest, dass nach dieser Transferzeit zwei Abgänge und drei Neuzugänge am Sonnensee zu Buche stehen.

Neben dem Abgang von Dejan Nesovic, der sich bereits frühzeitig nach Siegendorf verabschiedete, steht nun auch fest, dass der Kapitän nicht zurückkehren wird. „Er hat sein Karriereende bekannt gegeben“, sagte SCR-Manager Mario Posch zur Personalie Nemanja Stojanovic. Wie die BVZ berichtete, weilte Stojanovic aufgrund von Schwierigkeiten mit der Aufenthalts-Genehmigung in seiner Heimat Serbien.

Stürmer-Duo soll für mehr Torgefahr sorgen

Seit dem Abgang von David Witteveen vor einem Jahr nach Lackenbach fehlte im Ritzing-Angriff ein echter Goalgetter. Diese „Problem-Zone“ soll nun mit gleich zwei Angreifer neutralisiert werden. Filip Filipovic stößt aus der 3. Kroatischen Liga zum SCR, ihr kennt Mario Posch aus seiner Zeit in der Steiermark. Der zweite Neue im Ritzing-Angriff ist Martin Gander. Der Südtiroler war nach seiner Zeit in Wien wieder in seine Heimat zurückgekehrt, nun soll er im Mittelburgenland auf Torjagd gehen.

Als dritter Neuer kommt der Defensiv-Spieler Marcel Etzelstorfer, der zuletzt in Bruck/Leitha tätig war.