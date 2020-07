Mit dem 21-jährigen Marcel Szikonya, der von Regionalligist Neusiedl am See kommt, und dem 19-jährigen Mohamed Khalil, der zuletzt in Bischofshofen tätig war, wechseln zwei interessante, junge Offensivkräfte an den Sonnensee. Zusammen mit Routinier David Witteveen sollen die beiden Youngsters nun für neuen Schwung im Sturm der Mittelburgenländer sorgen.

Zwei bis drei Neue sind noch möglich

Nachdem nun die Offensive gestärkt wurde, sollte in den letzten Stunden des Transferfensters (nach Redaktionsschluss) noch Verstärkungen für die Defensive dazu kommen

. „Es laufen derzeit noch Gespräche, wie haben ja noch einen Tag“, erklärte Ritzing-Manager Mario Posch noch am Dienstag. Der Ex-Profi stellte aber auch klar: „Wenn wir noch jemanden dazuholen, muss es sowohl sportlich als auch finanziell passen. Wir suchen Spieler, die sofort helfen können. Sollte dies nicht gelingen, werden wir mit dem vorhandenen Kader bestehen.“

Konkret ging es um Verstärkungen auf der Innenverteidiger- und Außenverteidiger-Position. Nicht mehr für den SC Ritzing auflaufen werden Norbert Bodis und Dejan Nesovic. Bodis hatte zunächst seinen Abschied angekündigt, wollte dann doch bleiben, nahm in der vergangenen Woche auch am Training teil. Posch zu der Personalie: „Leider war es dann zu spät, seine Position in der Mannschaft war schon besetzt.“ Nesovic versucht sein Glück in der neuen Saison bei Regionalligist Marchfeld.