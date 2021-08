Nach dem späten Punktverlust im Derby gegen Horitschon war - besonders aufgrund der schwachen Leistung in Hälfte zwei - in Ritzing noch Ratlosigkeit angesagt. Schon eine Woche später, im Heimspiel gegen Titel-Mitfavorit Pinkafeld, zeigten Kapitän David Witteveen und Co. ein ganz anderes Gesicht. Ein Gesicht, wie es der mit erfahrenen Regionalliga- und sogar Bundesligakickern gespickten Truppe durchaus zuzutrauen ist. Wenn die öfters der Fall ist, ist mit dem SC Ritzing in dieser Saison ganz vorne in der Tabelle zu rechnen. „Im Gegensatz zu Horitschon-Spiel waren wir diesmal über weite Strecken des Spiels sehr diszipliniert“, nannte SCR-Manager Mario Posch einen der Hauptgründe für den durchaus ungefährdeten Sieg gegen die Südburgenländer. Auch nach dem späten Anschlusstreffer der Pinkafelder verloren die Ritzinger (diesmal) nicht die Nerven.

Tormannfrage stellt sich - oder doch nicht?

Eine gezwungene Umstellung gab es vor dem Pinkafeld-Match im Ritzinger Tor. Aufgrund der Sperre von Standard-Keeper Daniel Koltai durfte mit Dave Ortner die etatmäßige Nummer zwei zwischen die Pfosten. Er bewältigte diese Aufgabe derart souverän, dass er sich ein Sonderlob von Mario Posch erarbeitete. Ob Ortner oder doch der wieder spielberechtigte Koltai in Siegendorf zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Posch offen.