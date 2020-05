Erst im Jänner dieses Jahres wurde Sascha Kalss als neuer Teil des Trainer-Teams in Ritzing präsentiert. Nur kurze Zeit später, nämlich Anfang März, war die Tätigkeit des Ex-Ritzing-Spielers am Sonnensee auch wieder beendet. „Er hat es sich schlichtweg anders überlegt“, erklärte Clubmanager Christopher Görz die Trennung nach sehr kurzer Zeit.

Michael Heger Gefordert. Ritzing-Trainer Joe Furtner muss auf die Unterstützung von Sascha Kalss wieder verzichten.

Etwas mehr über seine Gründe der Trennung verriet Kalss selbst: „ Ich bin schwer enttäuscht. In Ritzing hat man große Pläne, aber Vereinbarungen werden nicht eingehalten.“ Einen Nachfolger für Kalss gibt es noch keinen. Angesprochen auf die Transfertätigkeiten für die neue Saison, lässt man sich in Ritzing nicht viel entlocken.

Das Training soll in dieser Woche starten

„Wir sind derzeit in Gesprächen mit dem bestehenden Kader, wollen so wenig wie möglich verändern“, so Görz, der in Sachen Spielergesprächen oder möglicher Neuzugänge keine Wasserstandsmeldungen abgeben will.

Am vergangenen Montag gab es eine Besprechung zwischen Trainerteam und den Spielern, um den Termin für den Trainingsstart und die nötigen Vorkehrungen abzuklären. Bei Redaktionsschluss stand der genaue Termin für das erste gemeinsame Training, nach der über zweimonatigen Zwangspause, noch nicht fest. Görz: „Wir wollen noch in dieser Woche, mit klaren Vorgaben und strikter Einhaltung der vorgegebenen Verhaltensempfehlungen, auf den Platz zurückkehren. Natürlich alles auf freiwilliger Basis.“