Die ordentliche Generalversammlung des Langzeit-Burgenlandligisten Horitschon/Unterpetersdorf am 26. Juni wirft bereits ihre Schatten voraus. Wie nun bekannt wurde, werden zwei Drittel des Obmann-Trios Josef Spath/Wolfgang Lehrner/Paul Putz zurücktreten.

Posten werden aus den eigenen Reihen besetzt

Einzig Josef Spath, der für den Bereich Finanzen zuständig ist, wird weiterhin als Vereinsoberhaupt agieren. Paul Putz übergibt den Obmann-Posten im Bereich Sport an Ex-Torhüter Joe Wessely, der bereits im Vorstand und als Tormanntrainer aktiv war. Wolfgang Lehrner wiederum wird von Michaela Pauer-Friedl, bisher als Chefin für den VIP-Raum tätig, ersetzt. Die Neo-Obfrau wird sich um den Bereich Organisation und Kantine kümmern.

„Natürlich werden Wolfgang und Paul, die bereits über Jahrzehnte im Verein tätig sind, weiter unterstützen“, erklärte Spath. So wird Paul Putz auch weiterhin das Amt des Platzsprechers ausüben. Die beiden Rücktritte konnten laut Spath nach einigen Gesprächen aus den eigenen Reihen kompensiert werden. Somit geht der ASK mit einer fast runderneuerten Spitze in die kommende Burgenlandliga-Saison.