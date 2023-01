SC Ritzing: Beim Start war alles (noch) beim Alten

Werbung

Als erster der drei Oberpullendorfer Bezirks-Burgenlandligisten startete der SC Ritzing am vergangenen Montag in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Manager Mario Posch: „Am Montag standen natürlich auch noch einige organisatorische Dinge auf dem Plan, stand noch nicht die hohe Intensität im Vordergrund.“

Mit dabei war am Montag schon der eine oder andere Testkandidat, Namen durften natürlich noch keine verraten werden. Auch auf genaue Positionen wollte sich Ex-Profi Posch nicht festlegen. Zwischen den Zeilen war aber zu hören, dass das Ritzinger Augenmerk in Sachen potenzieller Neuzugänge doch eher in der Offensive liegt.

„Ein möglicher Neuzugang muss uns sofort helfen“

Im Gegensatz zu den letzten Jahren ist man in Ritzing nicht auf der Suche nach Perspektivspielern, sondern nach Spielern, die sofort die Qualität heben. Posch: „Einige der Jungen haben sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt. Ein kommender Neuzugang muss die Qualität mitbringen, uns sofort in der Kampfmannschaft zu helfen. Außerdem wollen wir einen solchen Spieler gleich über den Sommer hinaus an uns binden.“

Vorerst steht Dejan Nesovic, der den Sonnensee Richtung Siegendorf verließ, als einziger Abgang fest. Zugänge könnten aber folgen.