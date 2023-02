Schattendorf-Testpleiten? Kein Grund zur Sorge!

Werbung

„Es fällt mir echt nicht leicht, diesen Test zu analysieren. Wir wollen nichts schönreden, aber auch kein Drama daraus machen“, so Schattendorfs Obmann und Tormann Alex Bernhardt zur 0:5-Niederlage gegen den Wiener Stadtliga-Klub Simmering.

Die Niederlage, bei der unter anderem Goalgetter Patrick Derdak und Routinier Mario Seckel fehlten, fiel für Bernhardt zu hoch aus: „Wir haben 60 Minuten einen guten Test absolviert, zwei Gegentore nach unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidungen hinnehmen müssen. In der einen oder anderen Aktion waren wir allerdings nachlässig“, befand der 40-Jährige. Es war die vierte Niederlage im vierten Testspiel für Schattendorf.

Coach Wagentristl nimmt Spieler in die Pflicht

Grund, um unruhig zu werden, verneint Schattendorfs Vereinsboss klar. „Weil wir in den Trainings zuletzt deutliche Fortschritte gemacht haben, vor allem auch taktisch.“

Trainer Alfred Wagentristl nimmt es nicht ganz so entspannt: „Auch wenn man trotz fünf Gegentoren feststellen darf, dass man gegen starke Simmeringer nur sieben Schüsse auf unser Tor zugelassen hat, gibt das zum Teil fahrlässige Verhalten einiger Spieler schon zu denken. Sogenannte Führungsspieler sollten sich ihrer Verantwortung ganz rasch bewusst werden, wenn wir auf sie bauen sollen. Es hat nichts mit mangelnden Fähigkeiten oder mangelnder Fitness zu tun, sondern ganz alleine mit der fehlenden Bereitschaft in unseren Tests an Grenzen zu gehen. Das ist schade und schadet unserem Projekt.“

Wo man beim Tabellen-Dreizehnten ansetzen muss, um am Ende in den angepeilten sicheren Gefilden, sprich dem Klassenerhalt, zu landen, weiß Bernhardt: „Es darf uns in der Meisterschaft zum Beispiel nicht mehr passieren, dass wir im eigenen Strafraum zu dribbeln beginnen. Wir müssen in gewissen Situationen noch entschlossener sein, uns in jeden Schuss werfen. Vielleicht auch nicht immer alles spielerisch versuchen zu lösen. Wir müssen die notwendige Konsequenz an den Tag legen, um eine Mischung aus gesunder Härte und spielerischen Lösungen zu finden.“ Die nächste Chance, dem Vorhaben näher zu kommen und vielleicht auch ein positives Testresultat einzufahren gibt es am morgigen Freitag, wenn man gegen den 2. Liga-Klub FSG Oberpetersdorf spielt. Offen war zu Redaktionsschluss noch ob auf Natur- oder Kunstrasen.