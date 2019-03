„Wir spielen nicht morgen, sondern erst am Sonntag“, teilte Ritzing-Sektionsleiter Norbert Hofer am vergangenen Freitag telefonisch mit. Grund für die Verschiebung des ursprünglich für Samstag um 17 Uhr angesetzten Spiels, war das Flutlicht, das schlicht und einfach nicht vorhanden war.

Wie die BVZ berichtete, war das Flutlicht des Sonnenseestadions bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld im Einsatz, wo die 80 demontierten Scheinwerfer für das nötige Licht beim Skispringen sorgten. „Die Lampen sind zwar rechtzeitig aus Seefeld angeliefert worden, aufgrund der schlechten Witterung in der vergangenen Woche mit Wind und Regen, konnte es aber nicht fertiggestellt werden“, erklärte Hofer.

Parndorf stimmte der Verschiebung zu

Als klar war, dass man nicht rechtzeitig fertig würde, musste natürlich sofort der Gegner kontaktiert werden. „Wir stimmten natürlich sofort zu“, bestätigte Parndorf-Obmann Gerhard Milletich. Am Ende einigte man sich auf eine Austragung am Sonntag um 15 Uhr. „Wir bedanken uns bei Parndorf für das Entgegenkommen“, so Hofer.