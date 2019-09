Nach gut 50 Spielminuten sah am Samstag beim Gastspiel des FC Deutschkreutz beim Aufsteiger in Güssing alles danach aus, als sollte die Elf von Trainer Didi Heger auch beim zweiten Versuch, zumindest kurzzeitig die Tabellenführung zu übernehmen, scheitern.

Michael Heger Ein schöner Lohn für die Arbeit

Da lagen Kapitän Florian Szaffich und Co. nach bescheidener Leistung mit 1:3 im Rückstand. Gut 45 Minuten später lag man sich im Lager der Rot-Schwarzen in den Armen. Nach einer furiosen Schlussphase mit vier Treffern ab Minute 73 gelang noch ein 5:3-Erfolg. „Dieser Endspurt war der Wahnsinn. Wir wollten nach dem Ausgleich die letzten fünf Minuten zum Sieg nutzen, haben alles riskiert und alles gewonnen“, so Heger. Natürlich liefen im Anschluss an den Sieg die Handys der FCD-Spieler heiß.

„Dieser Endspurt war der Wahnsinn"

Fast auf jedem Display war der Live-Ticker der Partie Ritzing gegen Siegendorf zu sehen. Noch bevor es mit dem Bus in Richtung Heimat ging, stand fest, dass man eine Woche lang von der Tabellenspitze lacht. „Ich muss vor der Leistung des Teams den Hut ziehen. Wir wussten schon vor der Saison, dass wir eine gute Truppe haben. Aber mit Platz eins nach acht Runden war nicht zu rechnen“, so Obmann Manfred Scherz, der den Erfolg aber so lange wie möglich genießen möchte.

„Wir wollen noch ein wenig oben bleiben“

Die Ziele hatte das Vereinsoberhaupt nämlich etwas niedriger gesteckt: „Wir wollten am Ende zwischen fünf und acht stehen. Aber es stört mich nicht, wenn wir noch ein bisschen da oben bleiben.“ Auf die Tabelle wird natürlich geschaut, aber dennoch nur von Spiel zu Spiel gedacht. „Der Obmann hat mir erzählt, dass wir nach Oberpetersdorf in Sankt Margarethen spielen. Aber das ist noch weit weg, zuerst wollen wir gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach die Tabellenführung verteidigen“, so Coach Didi Heger.

Vor der nächsten Aufgabe gab es aber noch einen zusätzlichen freien Tag als Belohnung für das Team. „Sie sollen den Moment auch genießen können. Der Herbst ist noch lang und wir haben noch einiges vor“, so Heger. Abwarten, ob die kommenden acht Runden zur Genuss-Tour werden.