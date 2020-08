Die Verantwortlichen der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach machten in der Vorwoche von der Möglichkeit Gebrauch, Spieler von den Mattersburg Amateuren, die aufgrund der Insolvenz des SV Mattersburg den Spielbetrieb einstellen mussten, zu verpflichten. Mit Mario Guttmann, Luca Sedlatschek und Manuel Haring sagten gleich drei Ex-Amateure bei der burgenländisch/niederösterreichischen Spielgemeinschaft zu. Alle drei waren auch schon beim Testspiel am vergangenen Freitag gegen Draßmarkt (7:2) im Einsatz. Die beiden Offensivkräfte Guttmann (drei Treffer) und Sedlatschek (zwei Tore) konnten sich dabei schon ordentlich in Szene setzen. Auch Defensiv-Spezialist Haring hinterließ einen guten Eindruck. „Die drei heben unsere Qualität natürlich an“, zeigte sich auch Trainer Kurt Jusits zufrieden.

Freigabe ist noch nicht endgültig geklärt

Bei Redaktionsschluss Wochenbeginn war jedoch noch nicht klar, ob die Freigabe für die drei Neuzugänge rechtzeitig bis zum ersten Meisterschaftsspiel in Parndorf eintrudeln würde. „Da möchte der Masseverwalter noch ein Wörtchen mitreden“, erklärte FSG-Funktionär Roman Schöll. Im Detail geht es um mögliche Ablöse-Forderungen für die Spieler. „Ob die Freigabe noch diese Woche oder vielleicht erst nächste Woche kommt, ist demnach noch nicht geklärt“, konnte Schöll nur abwarten.