In gut zwei Wochen soll es also losgehen. Nach der langen Corona-bedingten Pause erfolgt in der nächsten Woche der Anpfiff zur Burgenlandliga-Saison 2020/21. So kurz vor dem Start haben alle vier Burgenlandligisten aber Verletzungssorgen.

Deutschkreutz

Beim Überraschungsteam der Abbruch-Saison bangt man um den Einsatz von Verteidiger-Neuzugang David Lenghart. Dieser zog sich im Cup-Spiel in Rohrbach bereits in der Anfangsphase eine Schulterverletzung zu.

Ritzing

Mittelfeldmotor Dominik Schiefer zog sich im Test gegen Ortmann in der Vorwoche einen Bänderriss im Knöchel zu und musste für das Cup-Spiel in Unterschützen passen. Ob es sich bis zum Ligastart am Freitag in einer Woche in Oberwart ausgeht, ist noch unklar.

Horitschon

Sommer-Neuzugang Manuel Halper laboriert nun schon seit zwei Wochen an einer Leistenverletzung. Ein Arzt-Termin in dieser Woche soll endgültigen Aufschluss über die Verletzung bringen. Das Heimspiel gegen Liga-Favorit Siegendorf kommt für ihn aber nicht zuletzt aufgrund des Trainingsrückstands mit Sicherheit zu früh.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach Mit Marco Dutter und Mario Gruber muss die FSG zwei Langzeit-Verletzte vorgeben. Beide laborieren an Kreuzband-Verletzungen. Während Dutter „nur“ einen Einriss erlitt und ohne Operation auskommen will, muss Gruber unters Messer. Dutter sollte – im Gegensatz zu Gruber – noch in der Hinrunde zurückkehren können.