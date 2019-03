Während in Deutschkreutz Daniel Bader derzeit Woche für Woche mit guten Leistungen aufzeigt, waren und sind in Horitschon und Ritzing die Torhüter ein Thema.

Horitschon-Keeper Julian Böhm verletzte sich beim Auswärtssieg in Eltendorf an der Schulter und sollte eigentlich gegen Bad Sauerbrunn in den Kasten zurückkehren. Am Freitag-Training verspürte er aber wieder Schmerzen und musste passen. Da die eigentliche Nummer zwei Dieter Dank nach seiner Knieverletzung noch nicht vollständig genesen ist, wurde Stand-By-Torhüter Klaus Mayrhofer reaktiviert, Dank nahm auf der Bank Platz. Mayrhofer zeigte eine starke Leistung und bewahrte sein Team vor einem höheren Rückstand. Ob Böhm für das Siegendorf-Spiel fit wird, entscheidet eine Untersuchung in dieser Woche.

Auch beim SC Ritzing musste gezwungener Maßen zwischen den Pfosten umgestellt werden. Da Lukas Fila in Bad Sauerbrunn die Rote Karte sah, musste bereits nach 25 Minuten Julian Rosenstingl einspringen. Der erfahrene Schlussmann machte seine Sache gut und blieb ohne Gegentor. Aufgrund der Sperre von Fila ist Rosenstingl am Wochenende gesetzt.