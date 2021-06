Nach Dejan Lukic, der – wie die BVZ bereits berichtete – zu Liga-Konkurrent Leithaprodersdorf abwanderte, wurde nun auch der Abgang von Kevin Varga bittere Gewissheit. Er war der zweite Abgangs-Part des Angriffs-Duos, der sich in der Vorwoche bereits abzeichnete. „Er möchte nicht mehr so viel Aufwand betreiben und wechselt daher in die 1. Klasse Nord zu Steinbrunn“, bestätigte Horitschons Sportlicher Leiter Joel Putz den Abgang des jungen Ungarn.

Trainer Hannes Marzi zeigte sich durchaus enttäuscht: „Kevin hat sich zuletzt gut entwickelt und hätte noch einiges an Potenzial.“ Schnell wurde jedoch Ersatz gefunden. Der 22-jährige Oberpullendorfer Lukas Wenninger, bereits von 2017 bis 2019 in Horitschon, kehrte nach zweieinhalb Jahren zum Burgenlandligisten zurück. Zuletzt war Wenninger eine Saion in der 1. niederösterreichischen Landesliga bei Mannersdorf.

David Gräf wurde aus Hartberg geholt

Auch die zweite neue Offensiv-Waffe ist ein jüngeres Semester. Der knapp 19-jährige David Gräf, der über die Jugend von Scheiblingkirchen an der Warth über die Akademie St. Pölten zuletzt für die zweite Mannschaft des Bundesligisten TSV Hartberg im Einsatz war, soll im offensiven Mittelfeld die Fäden ziehen. Der Sportliche Leiter Joel Putz zeigte sich mit den Zugängen zufrieden: „Mit unseren Transfers haben wir es geschafft, unseren eingeschlagenen Weg fortzuführen. Möglichst wenig Legionäre, dafür möglichst viele Spieler aus der Region sowie nahen Umgebung.

Außerdem sind wir vom Talent, den Fähigkeiten und dem Charakter unserer Neuzugänge, sowie unseres gesamten aktuellen Kaders überzeugt.“ Im Moment wird noch einmal wöchentlich – immer am Freitag – trainiert. Trainer Hannes Marzi zeigte sich mit den bisherigen Trainingseindrücken seiner Spieler und auch der Neuzugänge zufrieden: „Natürlich war die Pause lang, aber alle ziehen mit, es ist ein guter Zug in den Einheiten zu erkennen.“