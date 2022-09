Wichtige Spieler fehl(t)en beim ASK Horitschon gegen Oberwart

Werbung

Mit Andreas Spadt, Dominik Huber und Manuel Buchreiter meldeten sich gleich drei (Defensiv-) Spieler am Vormittag des Spieltags gegen Oberwart krank ab. Wobei Huber und Spadt zum absoluten Stammpersonal der Elf von Trainer Willi Leser zählen. „Sie waren alle drei beim Abschlusstraining noch dabei, fühlten sich aber am nächsten Tag zu schlecht, um zu spielen“, erklärte Leser, der natürlich seine Planungen für das Spiel gegen die Südburgenländer umwerfen musste.

Früh in der Partie verletzte sich auch noch Angreifer David Gräf am Knöchel. Der Hoffnungsträger in der Offensive versuchte zwar noch, auf die Zähne zu beißen, musste aber rund zehn Minuten vor dem Wechsel beim Stand von 0:1 vom Feld. Die bittere Diagnose: Bänderriss im Knöchel. Ebenso früh „zwickte“ es bei Mittelfeldmann Martin Haller. Dieser kämpfte sich mit einer Blessur an der Wade noch bis zur 57. Minute durch, musste dann aber auch vom Feld. Beide Stammkräfte werden wohl in Rudersdorf am Wochenende ausfallen.

Der Trainer lässt sich davon aber nicht von seinem Plan abbringen im Landessüden für Punktezuwachs sorgen zu wollen: „Wir haben einen ausgeglichenen Kader, werden eine starke Mannschaft auf den Platz bringen.“ Der Gräf-Ausfall könnte eine Chance für Sommer-Neuzugang Mark Szileszki sein, der bis jetzt kein Stammleiberl im Angriff erkämpfen konnte.