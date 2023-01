Youngster-Duo verlässt den FC Deutschkreutz

Werbung

Mit Jonas Gager, seines Zeichens neunfacher Torschütze in der abgelaufenen U23-Herbstsaison, und Robin Nusshall, der ebenfalls als hoffnungsvolles Talent gilt, verliert der Burgenlandligist aus der Blaufränkisch-Gemeinde zwei „Eigene“. Wie der Obmann Sport des FCD bestätigte, wechseln beide für ein halbes Jahr leihweise zum 1. Klasse Mitte-Schlusslicht nach Neckenmarkt.

Strobl: „Leider waren die beiden von ihrem Plan nicht abzubringen. Rein sportlich wären Einsätze bei unserer 1b in Unterfrauenhaid wahrscheinlich um nichts schlechter gewesen.“ Natürlich hätte man es in Deutschkreutz lieber gesehen, wenn die beiden ihre Chance in der eigenen Kampfmannschaft gesucht hätten. „In der U23 werden wir die Ausfälle durch die nachrückenden Spieler aus der U16 kompensieren können. Trotzdem ist es schade, weil die U23 im Herbst gut funktioniert hat, wir die Spieler an die Kampfmannschaft heranführen wollen.

Dazu kommt, dass noch zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die zuletzt schon in der Kampfmannschaft gespielt haben, auch zu einem Wechsel tendieren. Hier wollte der Obmann keine Namen nennen, nur so viel: „Unser klares Ziel ist es, die jungen Spieler an die Kampfmannschaft und somit an die Burgenlandliga heranzuführen. Wir können auf keinen Fall weitere Freigaben erteilen, bevor wir Ersatz haben. Das ist aber, gerade auf dem österreichischen Markt, nicht so einfach.“

Flügelspieler bleibt weiterhin Transferziel

Ganz so düster sieht Strobl die Situation dann aber auch nicht: „Wir haben noch zwei, drei weitere Kaderspieler, die schon gezeigt haben, dass sie das Zeug haben, auch dauerhaft in der Kampfmannschaft weiterzuhelfen. Diese gilt es weiter zu fördern.“ In Sachen Neuzugänge soll auf jeden Fall noch ein Außenbahnspieler kommen, derzeit stehen aber diesbezüglich noch Verhandlungen an. Strobl: „Das ist unser primäres Ziel, hier haben wir Bedarf.“

Ob der zweite Neue nach Mate Szalka schon bis zum Trainingsstart am 13. Jänner fixiert werden kann, steht noch in den Sternen. An diesem Tag bittet Trainer Mario Pürrer zum ersten Training auf dem Platz, das erste Testspiel bestreiten die Mannen um Kapitän Christopher Lipowsky am 21. Jänner in Sopron, drei Tage später geht es gegen Regionalligist Scheiblingkirchen/Warth. Ein strammes Programm zum Auftakt also für die Deutschkreutzer. Eine gute Möglichkeit, um eventuell noch mögliche Neuzugänge zu testen.