Burgenlands Talente im Vergleich am Parkett

Zwei Jahre lang mussten die rot-goldenen Talente (coronabedingt) auf ihr Vergleichsturnier in der Oberwarter Informhalle verzichten. Am vergangenen Wochenende war es aber endlich wieder soweit. Von der U10 bis zur U13 wurde um Tore und Siege gekämpft.

Bei den FTT (Fußball-Talente-Training)-Teams führte kein Weg an den Jüngsten aus Neusiedl/See vorbei. Beide Truppen schafften es ins Endspiel, wo sich die „Einser“ mit 4:2 durchsetzte. Für die Kicker aus Oberpullendorf, die ebenfalls in zwei Mannschaften geteilt wurden, reichte es in der Vorrunde zu jeweils einem Punkt, was am Ende die Plätze sieben und acht bedeutete.

„Unsere Leistung war, bis auf den Ausreißer gegen Oberwart, in Ordnung“, resümierte BAZ-Coach Lukas Godovitsch nach dem U11-Turnier, in dem ein Sieg gelang, es aber viele knappe Niederlagen setzte. Nicht zu biegen war hingegen die U12, die alle ihre fünf Spiele für sich entscheiden konnte. „Eine sehr herzeigbare Leistung“, freute sich Standortleiter Joel Putz.

Bei den LAZ-Mannschaften dominierte der Standort Eisenstadt mit einem Doppelsieg vor Neusiedl und Oberwart.