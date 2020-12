BVZ: Auf welche Erfahrungen blickst du nach einem Jahr auf der Trainerbank beim SC zurück.

Wolfgang Werkner: Abgesehen von den Unterbrechungen, auf durchwegs Positive. Es ist eine superspannende Liga mit hohem Niveau für eine 1. Klasse. Jeder kann jeden schlagen, es gibt keinen vermeintlich leichten Gegner. Man muss immer alles geben, sonst verlierst du.

Wie sieht deine sportliche Bilanz aus?

Werkner: Ebenfalls top. Als ich vor einem Jahr gekommen bin, hat der Verein umstrukturiert und wollte den Weg mit jungen, einheimischen Spielern gehen. Man hat sich – bis auf vier – von den Legionären getrennt und der Erfolg gibt uns mit diesem Zukunftsmodell Recht.

Welches Match ist dir besonders in Erinnerung geblieben und warum?

Werkner: Das letzte Match vor dem Abbruch. Wir haben zu Hause gegen Kroatisch Minihof gespielt. Wir waren sehr gut in der ersten Hälfte und sind mit 2:0 in Führung gegangen. Nach der Pause kam Minihof immer besser ins Spiel und konnte auf 2:2 ausgleichen. Dann war es eine Partie auf Messersschneide. In der 95. Minute haben wir dann doch noch das Siegestor geschafft – Spannung pur!

Was kannst du über die burgenländische Fußballkultur sagen?

Werkner: (lacht.) Nur das Beste. Es ist erstaunlich, welch hohen Stellenwert der Fußball in dieser Region hat. Viele leben für diesen Sport. Nach dem Match bleiben die meisten am Platz. Wir besprechen das Spiel und feiern gemeinsam. Jeder kennt jeden und es ist ein extrem familiäres Ambiente. Ich freue mich jedesmal, wenn ich auf ein Match oder Training fahren kann – und wir werden von Familie Biricz (Anm.: Obmann Alexius Biricz) auch kulinarisch immer bestens versorgt.

Du stammst aus Wien. Hast du schon etwas Kroatisch gelernt?

Werkner: Ja, kroatische Schlagerlieder zu singen …