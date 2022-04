Abstimmen für Saskia Feucht: Das Handy von Oma Christa machte schlapp

Werbung

Foto: BVZ

Die Wahl zur Sportlerin des Bezirks Oberpullendorf im Jahr 2021 machte den Anhängern von Saskia Feucht anscheinend Appetit auf mehr. Nachdem im Vorjahr 6.395 Stimmen zusammenkamen, schraubte die Fangemeinde den Wert bei der heurigen Wahl auf starke 10.830.

Die Titelverteidigung in der Bezirkswertung war damit quasi „aufgelegt“, doch es sollte zu weit mehr reichen. Rang neun in der Gesamtwertung ist aller Ehren wert, doch der Erfolg in der Landeswertung, der die größte Trophäe in der noch jungen Laufbahn der 10-jährigen Tennisspielerin brachte, überwog alles.

Hauptverantwortlich für den Landessieg war Saskias Oma Christa, die an jedem Abend beim Fernsehen fleißig in die Tasten klopfte, um für ihre Enkelin zu voten. „Das Handy lief so heiß, dass es sogar den Geist aufgab“, erzählt Mutter Sonja. Daher musste ein neues Gerät angeschafft werden, um mit 8.000 Votings der Enkelin zum Sieg zu verhelfen.

Beim Sport steht der Spaß an erster Stelle

Sportlich lief es für die Kobersdorferin im Jahr nach dem ersten Sieg bei der BVZ-Sportlerwahl ebenfalls gut. Im Juli 2021 erhielt die heute 10-Jährige eine Einladung des Burgenländischen Tennisverbandes, um Rot-Gold beim Kids Team Cup in der Südstadt zu vertreten. Im Jänner dieses Jahres ließ die Volksschülerin den Vize-Landesmeistertitel in der Halle folgen. Ab Mitte Mai gibt Saskia ihr Debüt für den TC Sport-Hotel-Kurz 2 in der Einsteigerklasse der Damen.

Aber nicht nur Tennis füllt den wöchentlichen Sportplan. Auch der Laufsport, Saskia ist Mitglied des LAC Unlimited, und Fußball bei Waldquelle Juniors sowie im Mädchen FTT in Eisenstadt, sind fixer Bestandteil bei Saskia Feucht. Dabei strebt die Schülerin keinesfalls den Spitzensport an: „Ich will einfach nur Spaß haben.“