Das sind unsere großen Gewinner

Großeltern und Freunde sammelten unglaubliche 14.220 Stimmen für die 9-jährige Dörflerin, die nicht nur bei der BVZ-Sportlerwahl, sondern auch auf dem Tennisplatz ihrer burgenländischen Konkurrenz das Fürchten lehrt. Ende August 2022 gewann sie die Landesmeisterschaften der U9 in Neusiedl am See ebenso ohne Niederlage wie Anfang Januar 2023 jene der U10-Mädchen in Oberpullendorf. Eben ganz nach ihrem Tennisvorbild. Das ist im Gegensatz zu vielen anderen Tenniskids kein Dominic Thiem, Rafael Nadal oder Novak Djokovic, sondern Burgenlands Nummer eins, David Pichler. Der Osliper überzeugte die Volksschülerin bei seinen Auftritten im Rahmen der Staatsmeisterschaften im Sport-Hotel-Kurz, bei denen Janitsch schon öfter als Ballmädchen hautnah an den rot-weiß-roten Stars dran war. Außerdem fungiert Pichler ab und zu auch als Trainer in der Kids Akademie des BTV, in der die Dörflerin dreimal pro Woche den Schläger schwingt. Da bleibt neben Meisterschaftseinsätzen in der U10 und U12 des TC Sport-Hotel-Kurz sowie einigen Turnierreisen nur wenig Freizeit. Die verbringt die Volksschülerin gerne mit Freunden oder geht mit ihren drei Hunden Caruso, Rufus und Kuba spazieren. Von ihrem Sportlerwahl-Sieg war sie sehr überrascht, da es bis zuletzt ein gut gehütetes Geheimnis der Familie blieb. „Ich konnte es gar nicht glauben, als ich plötzlich mit dem großen Pokal auf der Bühne stand“, so Lisa Janitsch. Für ihre Tenniskarriere setzt sie sich klare Ziele: „Spaß haben und gewinnen.“

Fabian Leeb gewann in zwei Bezirken

Eine breite Fanbasis hat auch der Sportler des Jahres, Fabian Leeb. Der Nordburgenländer steht aktuell beim Landesligisten aus Horitschon zwischen den Pfosten, weshalb er für den Bezirk Oberpullendorf gewertet wurde. „Ich war auch schon einmal im Bezirk Eisenstadt der Sieger“, erzählt der Keeper, aber aufgrund der Corona-Pandemie gab es damals nur eine Siegerehrung im kleinen Rahmen. Diesmal gehörte dem ehemaligen Akademie-Goalie die große Bühne. „Das war schon ein gutes Gefühl. Ich hätte nicht geglaubt, dass es sich wieder ausgeht zu gewinnen“, so der 22-Jährige, der auch im Fußball noch größere Bühnen anstrebt, mittelfristig ist die Regionalliga sein Ziel. „Das traue ich mir zu. Kurzfristig zählt allerdings nur der Ligaerhalt mit dem ASK Horitschon. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, weil wir lauter gute Fußballer in unserer Mannschaft haben. Wir werden wieder in die Spur finden.“ Sollte es im Sommer noch keinen Klubwechsel geben, steht dennoch eine Veränderung für Leeb an. Dann nämlich beginnt sein Studium der Sozialen Arbeit an der FH Eisenstadt.

„Ein Tag ohne Fußballplatz ist ein verlorener Tag“

Einiges verändert hat auch die Gute Seele des Bezirks Oberpullendorf, Robert Strobl, bei „seinem“ FC Deutschkreutz. „Es gibt kaum ein Platzerl auf unserem Sportplatz, an dem ich noch nicht irgendetwas repariert oder montiert habe“, erzählt der aktuelle Obmann. Beispiele gefällig: bei der Installation der Flutlichtanlage, beim Kabinenbau, beim Umbau des VIP-Raums, der Küche sowie bei der Montage der neuen Sitze auf der Tribüne. „Und Zäuneflicken gehört sowieso zum Standardprogramm“, schmunzelt Strobl, der lediglich beim Thema Elektrik passen muss. Beim Verein ist der Bewegungscoach des ASVÖ Burgenland übrigens schon seit 1980. Als Spieler schaffte er es bis in die Landesliga, ehe er 1997 in die Vorstandsriege des FC wechselte. Dort bekleidete er in den vergangenen 25 Jahren so ziemlich alle Posten, ehe er dem Burgenlandligisten seit 2021 als einer von zwei Obmännern vorsteht. Sportliche Glanzpunkte natürlich inklusive. „Die Regionalliga-Zeiten waren eine große, aber schöne Herausforderung, und auch der Herbstmeistertitel im Jahr 2019 war eine tolle Sache“, zählt der Funktionär auf. Aktuell läuft auf sportlicher Ebene nicht alles rund, aber Strobl bleibt (wie immer) optimistisch: „Die Leistungssteigerung der Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen Kohfidisch war ersichtlich, die Richtung stimmt wieder.“ Wer genau die 505 Stimmen für den Sieg zusammentrug, weiß Strobl nicht. Den fleißigen Sammlern ist er jedenfalls dankbar: „Es ist ein sehr erfüllendes Gefühl diesen Pokal entgegennehmen zu dürfen. Ich war sehr überrascht, als ich angerufen wurde.“

Nachwuchskicker mit Siegerehrungs-Erfahrung

Wenig nervös präsentierten sich die U14-Kicker der SpG Steinberg bei der Gala im Eisenstädter e_Cube. Kein Wunder: Schließlich holte man sich mit 6.056 Stimmen bereits zum fünften Mal in Folge den Bezirkstitel. „Es ist jedes Mal wieder ein schönes Erlebnis von euch eingeladen zu werden“, könnte sich Trainer Raimund vorstellen, noch öfter den Sieg davonzutragen. Sportlich stellten er und seine Trainerkollegen Paul Fraller und Johann Hauser „ihre Jungs“ im vergangenen Herbst vor eine große Herausforderung. Weil in den vergangenen Jahren „zu viel“ gewonnen wurde, wechselte man direkt von der U12 auf das Großfeld in die U14. Die Hälfte des „Lehrjahres“ beendete man auf Rang fünf, im Frühjahr soll es platzierungsmäßig bergauf gehen und im nächsten Jahr will man dann wieder ganz vorne mitspielen. Eben ganz so, wie es sich für Sieger gehört.