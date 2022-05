Die Seriensieger schlugen erneut zu

Werbung

21.791 lautet die beeindruckende Zahl an Stimmen, welche die U12 der SpG Steinberg bei der BVZ-Sportlerwahl des Jahres 2021 einheimste. Großteils ist das natürlich den fleißigen Eltern des großen Kaders zu verdanken. Der Bezirkssieg ist dem Team der Trainer Raimund Sturm, Paul Fraller und Johann Hauser seit nunmehr vier Jahren ohnehin nicht mehr zu nehmen. Dass es nicht zum zweiten Landessieg reichte, liegt an der U9 der UFC Oggau SpG Hügelland, die unfassbare 77.708 Votes auf sich vereinigen konnte sowie den youngVEGANIS aus dem Bezirk Neusiedl mit 32.425 Stimmen, die die Steinberger somit auf Rang drei verwiesen. „Da kann man nur den Hut davor ziehen. Unsere Anzahl ist schon ein Hit, aber was die Oggauer gemacht haben, ist ja fast unmenschlich“, lacht Steinberg-Coach Raimund Sturm. Viel Grund zum Lachen hatten er und sein Trainergespann in der Vergangenheit. Spielte man altersgleich, ging man in der Gruppe Mitte zumeist als Sieger vom Platz. „Aber es geht nicht immer nur ums Gewinnen“, so Sturm.

Der Wechsel in die U13 soll Entwicklung beschleunigen

Daher wurde nach einem höchst erfolgreichen Herbst die Altersklasse gewechselt. Seit Anfang April die Frühjahrsmeisterschaft eröffnet wurde, geht man nicht mehr im U12- sondern im U13-Bewerb an den Start. Die Ausbeute nach drei Spielen: ein Sieg bei zwei Niederlagen. „Aber vor allem beim 4:6 gegen die Waldquelle Juniors haben wir ein tolles Spiel abgeliefert“, kann Sturm mit dem bisher Gezeigten gut leben. Es folgte zwar eine klare Heimniederlage gegen Neudörfl, wobei aber Johannes Ruisz, der Trainer der Gäste, den Steinbergern großes Lob aussprach: „Sie haben es mit teils viel jüngeren Spielern richtig gut gemacht.“ Und immerhin gab es am vergangenen Wochenende auch den ersten Erfolg in der U13 zu bejubeln. Im Bezirksduell mit der SpG 2000 Horitschon siegte man mit 3:0.