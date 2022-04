Wildzeiss: „Als Sportler freust du dich über jeden Sieg“

Werbung

Foto: BVZ

„Es ist doch gut, dass auch andere diese Wahl so ernst nehmen“, nimmt der Landessieger als Sportler des Jahres 2020 den heurigen dritten Platz in dieser Kategorie sportlich. Ganz fair gratulierte der Oberpetersdorfer seinem Nachfolger Leon Zsuganits, Fußballer beim SV Antau in der 2. Klasse Mitte, im Rahmen der Siegerehrung für die Gruppe Mitte.

„Seine 44.034 Stimmen sind der Wahnsinn“, so Wildzeiss, der mit selbst unglaublichen 22.973 Stimmen, gleich um 9.136 mehr Votes als im Vorjahr erhielt, aber dennoch auch Sebastian Konrad, Flag Footballer der Stinatz Ozelots, der 26.498 Stimmen erhielt, den Vortritt lassen musste.

Von seiner eigenen Stimmenanzahl war der 43-jährige Laufsportler allerdings schon etwas überrascht: „Ich wusste, dass Arbeitskollegen und die Familie sammelten, dass 14.000 Zettel ausgefüllt wurden, aber mit knapp 23.000 habe ich nie und nimmer gerechnet.“ Daher war die Freude über die Einladung zur Siegerehrung in den Florianihof in Mattersburg groß, auch wenn es „nur“ der Bezirkssieg wurde. „Als Sportler freut man sich über jeden Sieg. Es ist nicht selbstverständlich, bei dieser Wahl zu gewinnen.“

Nicht ums Gewinnen, aber um das Verwirklichen persönlicher Ziele, geht es für den Athleten des LAC Unlimited bei seinen Saisonhighlights. Das Erste steht mit dem Wien-Marathon am 24. April quasi schon vor der Tür. Dort geht es für Wildzeiss darum, die 42,195 Kilometer unter 3:15 Stunden zu absolvieren, um sich für den London-Marathon am 2. Oktober einen Platz im Startblock 1 – diese Läufer gehen als erste hinter der Elite ins Rennen – zu sichern. Zwischen den beiden internationalen Auftritten liegt der Fokus vor allem auf den Landesmeisterschaften im Halb-Marathon (25. Juni) sowie dem Waldquelle-Lauf in Kobersdorf am 17. September.

Wildzeiss auch als Organisator im Einsatz

Apropos Waldquelle-Lauf: Dieser ist ein ganz besonderes Projekt für das Gründungsmitglied des LAC Unlimited aus Kobersdorf. Denn gleich bei der ersten Veranstaltung des jungen Vereins, werden auch die Landesmeisterschaften ausgetragen. „Da wollen wir nicht nur als Veranstalter, sondern auch sportlich eine Rolle spielen“, so Wildzeiss. Aus dem aktuell 70 Mitgliedern soll zumindest ein Landesmeister kommen. „Wir sind sportlich gut aufgestellt, können das schaffen“, so der Sieger der BVZ-Sportlerwahl.