Im Vinatrium Deutschkreutz war eine von vier Test-Stationen im Bezirk Oberpullendorf untergebracht. Wie in ganz Österreich waren helfende Hände gefragt, um die Abwicklung der Massentests über die Bühne bringen zu können. Mit dabei waren im Vinatrium auch fünf Vertreter des FCD. „Die Gemeinde hat sich bei der Suche nach freiwilligen Helfern an die Vereine gewendet und natürlich wollten wir als Sportverein auch unseren Beitrag leisten“, erklärte FC Deutschkreutz-Sektionsleiter Robert Strobl, der sich mit den Funktionäres-Kollegen Willi Kroker, Manfred Scherz, Stefan Jerson und Adi Haiden über die Testtage hinweg abwechselte und somit ein starkes Zeichen des Vereins in der Ortsgemeinschaft setzte.

An der zweiten von vier fixen Teststationen im Bezirk, nämlich in Oberpullendorf, war mit Defensivspieler Christian Stutzenstein ein weiterer Vertreter des FCD im „Dienste der Gesundheit“ im Einsatz.

„Frequenz hätte schon höher sein können“

Stutzenstein war als Vertreter der Gemeinde Stoob zwei Tage lang (Samstag und Sonntag) im Bezirksvorort eingesetzt und konnte über die Organisation nur Gutes berichten: „Es hat alles sehr gut funktioniert. Die Frequenz der Testungen hätte ruhig höher sein können, das wäre auch für das Gesamtergebnis wichtig gewesen.“ Für „Stutzi“ war der Einsatz eine Selbstverständlichkeit: „Als ich gefragt wurde, ob ich mitmachen würde, war ich sofort dabei. Ich wollte meinen Beitrag für die Allgemeinheit leisten.“ Das Thema Corona begleitet den leidenschaftlichen Kicker praktisch täglich auch im Berufsleben. „Wir können alle nur hoffen, dass schnell wieder Normalität einkehrt“, hofft Stutzenstein, dass im Jahr 2021 eine positive Wendung in Sachen Pandemie eintritt.

Helfer. FCD-Kicker Christian Stutzenstein war bei der Anmeldung am Oberpullendorfer Test-Stützpunkt im Einsatz. Bruno

Natürlich fiebert auch der Stoober einem Re-Start im Fußball entgegen. Er ist jedoch skeptisch, was den Terminplan betrifft. „Ich denke nicht, dass, wie geplant, schon Mitte Februar Meisterschaft gespielt werden kann. Ich hoffe aber, dass wir so bald wie möglich wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen können.“

Bis dahin muss er sich, wenn er nicht gerade bei Corona-Tests seinen Mann steht, mit Heimtraining begnügen.