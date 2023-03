Markus Hauser schrammte knapp an Bronze vorbei

Werbung

Nach seinem souveränen Auftritt bei den Landestitelkämpfen in Sankt Margarethen vor knapp zwei Wochen hieß die nächste Herausforderung für LAC Unlimited-Youngster Markus Hauser (r., Nummer 154) Staatsmeisterschaften. Diese gingen in Ferlach (Kärnten) über die Bühne. Punkt 12 Uhr Mittags ging der Oberpullendorfer auf die 3.150 Meter lange, sehr selektive Strecke. Der spätere Sieger Damjan Eror (10:51 Minuten) und der Zweitplatzierte Max Grün (10:55) blieben für den Mittelburgenländer am vergangenen Sonntag unerreichbar, doch mit Fletcher Alford lieferte sich Hauser ein Duell bis zum Zielsprint, welchen der Wiener um eine Sekunde für sich entschied. Hauser beendete das Rennen in 11:14 Minuten als Vierter.